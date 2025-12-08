Каждый четвертый казахстанец не доверяет благотворительным фондам

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1200 респондентов из всех регионов страны, 26,4% казахстанцев доверяют благотворительным фондам без каких-либо оговорок.

Для более чем 45% респондентов характерно избирательное отношение к их работе. 29,6% опрошенных доверяют только некоторым из благотворительных фондов, еще 15,8% — только отдельным благотворителям, но не фондам.

Таким образом, по словам эксперта Центра социологических исследований КИОР Гульсайран Нуртай, уровень доверия граждан Казахстана к благотворительным фондам можно назвать дифференцированным.

— Большинство респондентов выбирали вариант, отражающий недоверие к тому, что выделенные деньги действительно доходят до нужного адресата. Так, однозначно не доверяют благотворительным организациям почти 25% казахстанцев, то есть условно каждый 4-й. Люди предпочитают жертвовать деньги или вещи напрямую тем, кто нуждается, — без посредников и без участия организаций, — сказала Гульсайран Нуртай.

В гендерном отношении, чаще скептически настроены по отношению к работе благотворительных фондов мужчины (в среднем на 10% чаще не доверяют), женщины — напротив, чаще доверяют (в среднем на 7%). Однако доля респондентов с «избирательным» доверием практически идентична.

А вот молодежь склонна в большей степени проявлять доверие в целом к работе благотворительных фондов (доверяет 35% респондентов в возрасте 18-28). Респонденты, чей возраст превышает 46 лет, больше подвержены влиянию персоналий — примерно 20% из них доверяют только отдельным благотворителям, но не фондам.

Тенденции

Исследование показало, что чем ниже уровень дохода в группе респондентов, тем больше в ней доля тех, кто не доверяет работе фондов (если в группе обеспеченных респондентов показатель составляет около 9%, то в группе малообеспеченных показатель возрастает в 4 раза, достигая почти 35%).

Недоверие к благотворительным фондам тем выше, чем меньшую роль в жизни респондентов играет религия. Так, если в группе респондентов, для которых религия играет очень важную роль, уровень недоверия составляет около 21%, то в группе с прямо противоположными ценностями этот показатель возрастает до 43%.

— Зависит его значение и от образования, чем ниже уровень образования, тем выше недоверие, — сообщила социолог.

Показатели доверия на уровне отдельных регионов могут сильно отличаться. Больше всего не доверяют благотворительным фондам в Восточно-Казахстанской (80,0%), Алматинской (44,9%) и Западно-Казахстанской (41,9%) областях. Также в среднем от 29% до 33% жителей не доверяют фондам в Костанайской области, Северо-Казахстанской области, области Жетісу и г. Алматы.

Причины

В ходе опроса респонденты чаще всего называли эти три причины такого отношения к благотворительным фондам. Во-первых, более 46% казахстанцев, которые относятся к этому социальному явлению с недоверием, считают, что отсутствует контроль, прозрачность и отчетность работы благотворительных фондов.

Во-вторых, почти 44% респондентов отметили, что такие организации подвержены коррупции. В-третьих, по мнению 39,4% опрошенных, это и вовсе одна из форм мошеннических схем.

— В целом, по результатам опроса можно сказать, что в Казахстане есть значительный потенциал для развития сферы благотворительности. Однако, чтобы снизить негативное восприятие работы благотворительных фондов и укрепить доверие к этому институту, необходимо активнее работать с населением, обеспечивать максимальную открытость и прозрачность в отчетности, а также усиливать коммуникацию с общественностью, — отметила эксперт.

