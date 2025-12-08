Каждый четвертый казахстанец не доверяет благотворительным фондам
По данным социологического исследования Казахстанского института общественного развития, практически столько же респондентов готовы жертвовать несмотря ни на что, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1200 респондентов из всех регионов страны, 26,4% казахстанцев доверяют благотворительным фондам без каких-либо оговорок.
Для более чем 45% респондентов характерно избирательное отношение к их работе. 29,6% опрошенных доверяют только некоторым из благотворительных фондов, еще 15,8% — только отдельным благотворителям, но не фондам.
Таким образом, по словам эксперта Центра социологических исследований КИОР Гульсайран Нуртай, уровень доверия граждан Казахстана к благотворительным фондам можно назвать дифференцированным.
— Большинство респондентов выбирали вариант, отражающий недоверие к тому, что выделенные деньги действительно доходят до нужного адресата. Так, однозначно не доверяют благотворительным организациям почти 25% казахстанцев, то есть условно каждый 4-й. Люди предпочитают жертвовать деньги или вещи напрямую тем, кто нуждается, — без посредников и без участия организаций, — сказала Гульсайран Нуртай.
В гендерном отношении, чаще скептически настроены по отношению к работе благотворительных фондов мужчины (в среднем на 10% чаще не доверяют), женщины — напротив, чаще доверяют (в среднем на 7%). Однако доля респондентов с «избирательным» доверием практически идентична.
А вот молодежь склонна в большей степени проявлять доверие в целом к работе благотворительных фондов (доверяет 35% респондентов в возрасте 18-28). Респонденты, чей возраст превышает 46 лет, больше подвержены влиянию персоналий — примерно 20% из них доверяют только отдельным благотворителям, но не фондам.
Тенденции
Исследование показало, что чем ниже уровень дохода в группе респондентов, тем больше в ней доля тех, кто не доверяет работе фондов (если в группе обеспеченных респондентов показатель составляет около 9%, то в группе малообеспеченных показатель возрастает в 4 раза, достигая почти 35%).
Недоверие к благотворительным фондам тем выше, чем меньшую роль в жизни респондентов играет религия. Так, если в группе респондентов, для которых религия играет очень важную роль, уровень недоверия составляет около 21%, то в группе с прямо противоположными ценностями этот показатель возрастает до 43%.
— Зависит его значение и от образования, чем ниже уровень образования, тем выше недоверие, — сообщила социолог.
Показатели доверия на уровне отдельных регионов могут сильно отличаться. Больше всего не доверяют благотворительным фондам в Восточно-Казахстанской (80,0%), Алматинской (44,9%) и Западно-Казахстанской (41,9%) областях. Также в среднем от 29% до 33% жителей не доверяют фондам в Костанайской области, Северо-Казахстанской области, области Жетісу и г. Алматы.
Причины
В ходе опроса респонденты чаще всего называли эти три причины такого отношения к благотворительным фондам. Во-первых, более 46% казахстанцев, которые относятся к этому социальному явлению с недоверием, считают, что отсутствует контроль, прозрачность и отчетность работы благотворительных фондов.
Во-вторых, почти 44% респондентов отметили, что такие организации подвержены коррупции. В-третьих, по мнению 39,4% опрошенных, это и вовсе одна из форм мошеннических схем.
— В целом, по результатам опроса можно сказать, что в Казахстане есть значительный потенциал для развития сферы благотворительности. Однако, чтобы снизить негативное восприятие работы благотворительных фондов и укрепить доверие к этому институту, необходимо активнее работать с населением, обеспечивать максимальную открытость и прозрачность в отчетности, а также усиливать коммуникацию с общественностью, — отметила эксперт.
