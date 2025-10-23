РУ
    11:33, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Организаторы финпирамиды прикрывались благотворительностью в Карагандинской области

    Окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp», передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент АФМ по Карагандинской области.

    Организаторы финпирамиды прикрывались благотворительностью в Карагандинской области
    Фото: кадр из видео

    Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс долларов США с гарантией 100% доходности.

    Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6). Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлечённых по реферальным ссылкам участников.

    Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.

    В результате в пирамиду «Takorp» вовлечено 117 участников.

    С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью 32 тыс долларов США. В отношении 2 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

    Ранее в Казахстане пресекли деятельность финпирамиды «Imrat Group».

    Теги:
    Детские дома Регионы Казахстана Карагандинская область АФМ Благотворительность Финансовая пирамида
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
