Организаторы финпирамиды прикрывались благотворительностью в Карагандинской области
Окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp», передает агентство Kazinform со ссылкой на департамент АФМ по Карагандинской области.
Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс долларов США с гарантией 100% доходности.
Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6). Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлечённых по реферальным ссылкам участников.
Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.
В результате в пирамиду «Takorp» вовлечено 117 участников.
С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью 32 тыс долларов США. В отношении 2 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
