Организаторы финпирамиды прикрывались благотворительностью в Карагандинской области

Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс долларов США с гарантией 100% доходности.

Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6). Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлечённых по реферальным ссылкам участников.

Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах.

В результате в пирамиду «Takorp» вовлечено 117 участников.

С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью 32 тыс долларов США. В отношении 2 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Казахстане пресекли деятельность финпирамиды «Imrat Group».