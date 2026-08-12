Каждый бюджетный теңге привлек 7 теңге частного капитала в АПК Казахстана

Как отметили в пресс-службе Минсельхоза, ее ключевой принцип — использование бюджетных средств не только для прямого финансирования отрасли, но и для привлечения дополнительных внебюджетных ресурсов. В 2025 году при прямом бюджетном финансировании в размере 153 млрд теңге общий объем направленных в АПК средств превысил один трлн теңге.

Такой подход позволяет одновременно решать две ключевые задачи — обеспечивать сельхозпроизводителям доступ к доступному финансированию и снижать нагрузку на бюджет за счет привлечения рыночных ресурсов.

По словам вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, государственная поддержка постепенно меняет свою роль: бюджет перестает выступать единственным источником финансирования и становится инструментом привлечения частного капитала в агропромышленный комплекс.

— Наша задача — не просто направить бюджетные средства в отрасль, а использовать их максимально эффективно. Бюджет должен работать как финансовый рычаг, позволяющий привлечь в АПК в несколько раз больше ресурсов. Именно такой подход дает возможность расширять объемы финансирования без пропорционального увеличения бюджетных расходов, — отметил Азат Султанов.

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Механизм основан на снижении стоимости заемных средств для аграриев. Сельхозпроизводители и предприятия переработки получают финансирование по льготной ставке 5–6% годовых, а разницу между рыночной и льготной ставками компенсирует государство.

Второй год подряд механизм реализуется по двум основным направлениям:

субсидирование процентной ставки по кредитам, выдаваемым через АО «Аграрная кредитная корпорация».

привлечение АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс» средств на финансовом рынке посредством выпуска облигаций.

Стоимость привлеченного финансирования также субсидируется государством.​​ В результате государство получает возможность с относительно небольшим объемом бюджетных средств обеспечивать значительно больший объем финансирования отрасли.

​Если в 2023 году объем финансирования АПК составлял 160 млрд теңге, то в 2025 году он превысил один трлн теңге.

При этом непосредственно из бюджета было направлено 153 млрд теңге, а основной объем составили привлеченные внебюджетные средства.

— Фактически мы видим качественное изменение масштаба финансирования отрасли. Если раньше объем поддержки напрямую зависел от возможностей бюджета, то сегодня бюджетные средства позволяют мобилизовать дополнительные ресурсы банков и финансового рынка. Это дает аграриям больше возможностей для развития, а государству — более эффективный механизм поддержки, — подчеркнул вице-министр.

Привлеченные средства направляются непосредственно на ключевые потребности аграриев и предприятий переработки.

Финансирование позволяет проводить своевременную посевную и уборочную кампании, приобретать семена, удобрения, средства защиты растений и горюче-смазочные материалы.

Значительный объем средств направляется на обновление машинно-тракторного парка через льготный лизинг.

Отдельное направление — финансирование предприятий переработки, что позволяет увеличивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2026 году за счет 272 млрд теңге бюджетных средств планируется обеспечить порядка 1,1 трлн теңге финансирования весенне-полевых и уборочных работ, а также приобретения сельскохозяйственной техники.

На сегодняшний день в отрасль уже направлено 894 млрд теңге. Из них 656,4 млрд теңге аграрии получили на проведение сезонных полевых работ, еще 237,6 млрд теңге направлено на приобретение сельскохозяйственной техники.

Расширение доступа к финансированию сопровождается ростом ключевых показателей агропромышленного комплекса.

По итогам 2025 года объем продукции агропромышленного комплекса составил около 15 трлн теңге. В том числе растениеводство — 5,9 трлн теңге, животноводство — 3,8 трлн теңге, продукция с высокой добавленной стоимостью — 5,2 трлн теңге.

Параллельно растет экспорт. В 2025 году экспорт продукции АПК увеличился с 5,1 млрд долларов до 7 млрд долларов, или на 37% по сравнению с 2024 годом. При этом более половины экспортных поставок уже приходится на переработанную продукцию.

​Положительная динамика сохраняется и в текущем году. По итогам января–июня объем валовой продукции АПК составил 4,9 трлн теңге.

​За этот период производство продукции растениеводства выросло на 7,7%, животноводства — на 4,4%, продуктов питания — на 14,7%, напитков — на 4,4%.

— Государство не должно подменять собой рынок и полностью финансировать отрасль из бюджета. Его задача — создать такие условия, при которых бюджетный ресурс становится точкой притяжения для значительно большего объема частного и рыночного капитала. Главный результат этой модели — не объем бюджетных средств сам по себе, а тот экономический эффект, который они позволяют получить: финансирование производства, обновление техники, развитие переработки, рост выпуска продукции и увеличение экспортного потенциала агропромышленного комплекса, — резюмировал вице-министр.

Ранее сообщалось о том, что Продкорпорация в 2,6 раза увеличила финансирование масличных культур.