Каждая вторая машина в Алматы — устаревшего экокласса: исследование

На фоне недавно принятых Правил охраны атмосферного воздуха, предусматривающих поэтапное введение ограничений для автотранспорта, фонд Almaty Air Initiative представил результаты нового исследования.

Согласно данным исследования, в Алматы продолжается высокий темп автомобилизации, что напрямую отражается как на экологической обстановке, так и на транспортной нагрузке.

По информации МВД РК на сентябрь 2025 года, в городе зарегистрировано 797 тысяч автомобилей — почти на 150 тысяч больше, чем годом ранее (647 тыс.). Из них 714 тысяч — легковые.

Отмечается и рост числа электромобилей: за год их количество увеличилось почти вдвое — с 6 410 до 12 401 единицы. Однако их доля в общем автопарке по-прежнему остается низкой — около 2%. При этом 30% автомобилей старше 20 лет, еще 25% — в возрасте от 10 до 20 лет.

Растущий автопарк усиливает нагрузку как на дорожную инфраструктуру, так и на окружающую среду. Пробки увеличивают продолжительность поездок, расход топлива и объем вредных выбросов на каждый километр пути. В часы пик концентрация загрязняющих веществ — смеси газов и частиц NO₂, PM2.5 и PM10 — вдоль оживленных магистралей возрастает в разы.

Как показывают более ранние исследования Almaty Air Initiative (2024), среднегодовые концентрации NO₂ в Алматы значительно превышают рекомендации Всемирной организации здравоохранения:

— в 6,1 раза по итогам 2023 года;

— в 5,9 раза по итогам 2024 года.

С длительным воздействием автомобильных выбросов связывают рост заболеваемости астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, осложнений беременности, когнитивных нарушений и смертности. Наибольшему риску подвержены жители районов, расположенных в 100–500 метрах от оживленных трасс. При этом внутри автомобилей уровень загрязнения в «пробках» может быть на 40% выше, чем при свободном движении.

Исследование подтверждает: старые автомобили создают непропорционально высокий уровень выбросов.

— Наше исследование подтвердило гипотезу о критической диспропорции: основную массу токсичных выбросов в Алматы создает не весь поток машин, а лишь его часть. Чтобы увидеть реальную картину, мы совместно с Sergek Group изучили транспортные потоки за год — было проанализировано 1,8 млн уникальных автомобилей. Мы установили, что каждый второй автомобиль в городе относится к устаревшим экологическим классам (0–4). Именно этот сегмент формирует 78% опасных выбросов, обеспечивая лишь около трети общего пробега. При этом грузовики, составляя всего 3% в потоке, дают треть всех выбросов диоксида азота. Это означает, что нам достаточно сфокусироваться на обновлении самого «грязного» сегмента автопарка, чтобы вдвое снизить нагрузку на легкие горожан, — отметила исполнительный директор фонда Almaty Air Initiative Жулдыз Саулебекова.





Сценарный анализ показал, что при переходе автомобилей экологических классов 0–4 на стандарт Евро-5 выбросы сокращаются: NOx — на 67%, PM — на 62%. Модернизация только грузового транспорта позволяет снизить выбросы PM на 50%, а полный переход пассажиров на электрический общественный транспорт — до 86% по PM2.5.

Таким образом, рост автопарка и высокая доля устаревших автомобилей формируют двойное давление — на качество воздуха и транспортную систему Алматы. Эксперты подчеркивают: решение проблемы требует системного подхода, включающего обновление автопарка, развитие экологичного общественного транспорта и пилотирование зон с низкими выбросами.

Полное исследование доступно по ссылке.

Ранее маслихат Алматы утвердил новые Правила охраны атмосферного воздуха с зонами с низким уровнем выбросов.