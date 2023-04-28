Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Каждая смена - это отдельная история: врачи скорой помощи об особенностях профессии

Автор:  
Еламан Турысбеков
28 Апреля 2023, 13:00
Каждая смена - это отдельная история: врачи скорой помощи об особенностях профессии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Скорая служба - это одна из самых важных профессий в мире, которая требует от человека не только профессионализма и высокой квалификации, но и огромной ответственности перед жизнью и здоровьем других людей. Сегодня, 28 апреля, в Казахстане отмечается День работника службы скорой медицинской помощи. В преддверии этого праздника корреспондент МИА «Казинформ» поговорил с профессионалами своего дела, готовых работать в любых условиях и делать все возможное для того, чтобы помочь каждому, кто нуждается в помощи. Они поделились особенностями и сложностями работы скорой службы.

Заместитель директора по стратегическому развитию службы скорой помощи АлматыПавел Бурда свою трудовую деятельность на Службе скорой медицинской помощи начал еще будучи студентом 6 курса медицинского университета. По его словам, работники скорой помощи – не просто квалифицированные медики, это люди, которые в любой ситуации умеют быстро принимать решения - они знают, что несколько секунд промедления могут стоить человеку жизни.

- Почему вы выбрали именно эту сферу?

- Я свою деятельность начал после прохождения производственной практики на подстанции №6. Меня поразила работа врачей, фельдшеров скорой медицинской помощи, их бесстрашие, хладнокровие и способность реагировать на экстренные ситуации. И вопрос о выборе специальности решился сам собой. Свой путь я начал с фельдшера выездной бригады, и пройдя все этапы, (врач бригады, заведующий подстанции, заведующий информационного оперативно-диспетчерского отдела) стал заместителем директора Организации.

photo

- Назовите основные трудности в вашей работе?

- Как и любая профессия, работа сотрудника скорой медицинской помощи имеет свои сложности и недостатки: она связана с постоянной эмоциональной нагрузкой, так как специалист сталкивается с экстренными ситуациями, в которых жизнь пациента находится под угрозой. Наша профессия требует высокую ответственность, принятия быстрых и правильных решений в экстренных ситуациях, что может вызывать дополнительный стресс у специалиста. Нам зачастую приходится работать в непредсказуемых условиях, например, на открытом пространстве, на улице в плохую погоду, в условиях недостаточной освещенности или при неблагоприятной обстановке. Также есть высокий риск заражения инфекционными заболеваниями, что требует соблюдения специальных мер предосторожности и регулярной проверки на наличие инфекций. Необходимость общения с пациентами и их родственниками в непростых ситуациях, что требует от специалиста хороших коммуникативных навыков и психологической устойчивости. Но несмотря на все эти сложности, мы любим свою работу.

- Сколько пациентов бригада обслуживает за сутки в среднем?

- На сегодняшний день в среднем количество вызовов за рабочую смену составляет от 2600 до 3200, так нагрузка на одну бригаду скорой помощи в среднем 13 – 14 вызовов. Также ежесуточно диспетчерами оперативного информационно-диспетчерского отдела принимается и обрабатывается более 4000 звонков.

photo

- С какими жалобами люди чаще всего обращаются в скорую?

- В основном жалобы с которыми обращаются пациенты – это повышение артериального давления, сердечно-сосудистые заболевания, высокий процент с травмами.

- С какими сложностями сталкиваются работники скорой помощи? К примеру, мы иногда видим, что бывают случаи нападения на медработников. Как часто такое происходит?

- Как я уже говорил одной из сложностей является необходимость общения с пациентами и их родственниками в непростых ситуациях. И не всегда специалистам удается спокойно реагировать на провокации со стороны пациентов или родственников. За первый квартал этого года зарегистрировано 5 случаев нападения, по каждому из них приняты меры административного характера.

photo

- Какие интересные случаи на работе вы можете отметить?

- Каждый вызов по-своему уникальный и требует определенного подхода. Конечно, в память врезаются большей частью вызова с проведением реанимационных мероприятий и когда они были эффективны, и как бы не хотелось этого признавать с трагичным (летальным) исходом. Также были случаи оказания помощи при сложных вызовах с многочисленными пострадавшими, и редкими травмами.

Врач бригады интенсивной терапии станции скорой медицинской помощиГульзира Карабекова на скорой помощи работает давно - с 1985 года. Она начала свою трудовую деятельность в должности санитара, после окончания медицинского училища в 1987 году работала фельдшером. Далее в 1996 году закончив АГМИ, стала врачом.

«Профессию свою выбрала благодаря своей маме, которая более 40 лет проработала в медицине, а именно на скорой помощи. Работа «скоровика» - это не есть спокойная, размеренная, тихая! Каждый вызов таит в себе и опасность, и критическую ситуацию, и борьбу за жизнь, и благодарность. И эта опасность начинается не только у постели пациента, а с момента принятия вызова, прибытия до него, так как не всегда пропускают кареты скорой помощи, создаются аварийные ситуации на дороге. Бывают также сложности с адресами, их дают неправильно, в новостройках люди часто не знают нумерацию своих домов, из-за этого теряется драгоценное время. Ещё хуже необоснованные вызова. Могут вызвать даже для измерения температуры», - рассказывает она.

Гульзира Карабекова заметила, что выезжает с бригадой в основном на критические для жизни вызовы.

photo

«Критические ситуации - это остановка дыхания, массивное кровотечение, боли в сердце, потеря сознания, падение с высоты или любой другой случай, когда существует непосредственная угроза жизни человека. В такие моменты мы обычно уже в дороге мысленно прорабатываем все возможные осложнения, готовим к выходу аппаратуру и морально готовимся ко всем возможным ситуациям», - добавила спикер.

Она заметила, что бригада скорой иногда сталкиваются с агрессивными пациентами.

«Зачастую нападения на работников скорой помощи происходят в состоянии аффекта. Для своей защиты мы имеем рации с кнопкой быстрого реагирования. В случае опасности в машинах имеются камеры видеонаблюдения. В целом, каждая смена - это отдельная история в моей жизни. У нас бывает 10, а иногда 20 вызовов за сутки, каждый вызов интересен по своему», - подчеркнула Гульзира Карабекова.

Еще один герой нашего материала - Аскар Манамбаев работает фельдшером скорой помощи подстанции №9 в Карабулакском районе Жетысуской области. Свою деятельность начал давно - в 2000 году.

«Я устроился фельдшером в скорую медпомощь после окончания Талдыкорганского медицинского колледжа. Уже 23 года работаю в одном месте. Мне очень нравится эта работа, с детства мечтал быть сотрудником медицины, помогать людям. Меня вдохновила моя сестра - она тоже работает в медицине», - говорит Аскар Манамбаев.

За 23 лет Аскар выезжал на разные вызовы - были ножевые и огнестрельные ранения, травмы из-за ДТП, ему даже приходилось принимать роды на дому и в машине.

«В 2000 году условия были не такими, как сейчас, тогда скорая передвигалась на автомобиле «УАЗ», у бригады были небольшие принадлежности и носилки, а сейчас современная карета оснащена всем необходимым оборудованием для транспортировки и реабилитации пациентов - имеются кислородные баллоны, стеллажи, мебель, держатели инфузионных растворов и прочее», - делится он.

photo

Аскар очень хорошо помнит свой первый вызов, по его словам, он тогда очень переживал, так как пациентка была пожилого возраста, у нее случился инфаркт.

«Как вы сами знаете, инфаркт - это серьезное, угрожающее жизни заболевание. Оно встречается не только у взрослых, но среди молодых людей. Поэтому я хочу посоветовать всем вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, чтобы предупредить эту болезнь. Многие сейчас страдают от недостатка двигательной активности, мало двигаются. Это плохо влияет на организм человека», - отметил он.

Фельдшер также ответил, что за сутки одна бригада обслуживает в среднем 12-15 вызовов. По его словам, в последнее время участились вызовы, связанные с ДТП, поскольку подстанция находится в районном центре, селе Сарыозек - здесь имеется республиканская трасса.

Кроме того, Аскар посоветовал молодым специалистом много учиться, развиваться, оттачивать свои навыки, а главное верить в свои мечты. Он поздравил всех своих коллег с праздником и пожелал им больших успехов.

photo

Алматы   Общество   Медицина  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области