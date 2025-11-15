Каждая монета — кусочек истории: нумизмат из ВКО собрал более 500 монет со всего мира
Житель Усть-Каменогорска Ильшат Исхаков уже 37 лет собирает монеты со всего мира. Его коллекция насчитывает почти пять сотен экземпляров — от монет эпохи Алтын Орды возрастом более тысячи лет до редких казахстанских выпусков и необычных зарубежных серий, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
В преддверии Дня национальной валюты коллекционер рассказал, как увлекся нумизматикой и почему каждую монету считает живым свидетелем эпохи.
Как все началось: школьное увлечение, которое стало делом жизни
Ильшат вспоминает, что впервые почувствовал интерес к старинным вещам еще в школе. Тогда он собирал марки и даже записался в павлодарский клуб филателистов. Среди коллекционеров были и нумизматы — их собрания и стали для него отправной точкой.
— Марку не подержишь в руках так, как монету. А монету можно ощутить — почувствовать вес, холод металла. И когда видишь образцы с историей, обязательно задумываешься — кто ей расплачивался, в чьём кошельке она лежала сотни лет назад. Вот это ощущение времени меня и увлекло, — делится коллекционер.
Первой монетой, положившей начало будущей коллекции, стала находка из семейного сундука.
Когда-то он попросил у бабушки что-то старинное — и получил три монетки. Впоследствии они потерялись, но через годы одна все же вернулась к нему.
— Монета 1932 года выпуска, самая необычная из той троицы, оказалась у знакомых коллекционеров и перекочевала обратно ко мне. Теперь это не просто экспонат, а семейная реликвия, — говорит Ильшат Исхаков.
Самые редкие трофеи: Алтын Орда, казахстанские выпуски и монета с динозаврами
Сегодня его собрание занимает отдельные шкафы дома. Самой ценной нумизмат считает казахстанскую монету «Золотой барс» весом 3,31 грамма.
Но есть и экземпляры с многовековой историей — например, серебряная монета Алтын Орды возрастом около тысячи лет. Она сохранилась далеко не идеально, но ее редкость и историческая значимость несомненны.
— Однажды я купил большую партию старинных серебряных монет — это всегда немного лотерея, никогда не знаешь, что найдешь внутри. И среди десятков обычных экземпляров неожиданно оказался саманидский фельс. Возраст монеты огромный. Она чеканена, вероятно, для Самарканда. И, конечно, не в самом лучшем состоянии. Стёрты надписи, металл местами потемнел. Но именно такие монеты и говорят сильнее всего. В них нет блеска, зато есть путь, руки людей, которые держали их тысячи лет назад. Глядя на них, понимаешь, что история может лежать прямо у тебя в ладони. И именно это делает находку по-настоящему значимой и важной, — рассказывает Ильшат.
Особое место в сердце коллекционера занимает и монета из Монголии, с изображением скелета динозавра.
Ее необычный дизайн привлек внимание Ильшата сразу.
— Увидел — и понял, что хочу ее в коллекцию. Такие вещи напоминают, что монеты — это не только экономика, но и искусство, — говорит он.
Казахстанские монеты: вопрос патриотизма и красоты
Ильшат особенно внимательно собирает монеты Казахстана — как стандартные, так и памятные.
— У меня почти полный набор монет, выпущенных с 1993 по 2012 год. Но я все-таки коллекционер по темам. Люблю монеты с животными, с арабской каллиграфией, с архитектурой мечетей. Последние годы увлекся эпохой Алтын Орды. И, конечно, наши казахстанские монеты — это принципиально. Они одни из самых красивых в мире, — подчёркивает нумизмат.
Одной из самых любимых для него стала серебряная монета «Каракал» 2009 года, с изображением редкого хищника.
Позолота, вставки, похожие на драгоценные камни, тонкая работа мастеров — все это делает ее, по словам Ильшата, настоящим произведением искусства.
— Долго ее искал. Когда наконец приобрел — это было чувство маленького праздника. Иногда просто беру в руки и любуюсь, — делится коллекционер.
Монета как живая история: почему нумизматика не исчезнет
Несмотря на то, что наличные деньги постепенно уступают место онлайн-платежам, нумизмат уверен — интерес к монетам исчезнуть не может.
Это не только хобби, но и способ заглянуть в прошлое.
— Старинных монет в мире настолько много, что нумизматика будет жить всегда. Это огромный пласт истории. Монетам все равно, платят ими или нет. Они продолжают говорить. Каждая монета — это дыхание времени. Иногда находишь неизвестный экземпляр и начинаешь расследование: кому он принадлежал, при каком хане или правителе был отчеканен. В моей коллекции до сих пор есть монеты, возраст которых мне еще предстоит определить. Учиться и узнавать новое — это бесконечный процесс. К тому же старинные монеты дорожают. По сути, это как депозит, — говорит Ильшат.
Он внимательно следит и за современным дизайном казахстанских выпусков, отмечая, что уровень становится выше с каждым годом.
— Наши монеты не раз получали международные награды. Дизайнеры удивляют решениями. Наши монеты стали ярче, интереснее, смелее, — говорит он.
Есть у него и мечта — монета со скелетом тираннозавра, которую никак не удается купить. Не из самых дорогих, но всегда разлетается в первые минуты продаж.
— Это необычная крупная монета со скелетом тираннозавра. Сколько раз пытался купить — все время опаздываю. Но ничего, найду ее однажды, — улыбается коллекционер.
Нумизматика для детей и будущих поколений
Ильшат уверен, что интерес к монетам стоит развивать и среди школьников.
— Было бы здорово, если бы Национальный банк посвящал дизайн монет определенным темам. Например, 2026 год — животным: сайгак на одной монете, снежный барс на другой. А следующий год — новой теме. Дети бы начали собирать их с азартом. Это простая и красивая форма изучения истории и культуры, — считает Исхаков.
Ко Дню национальной валюты коллекционер традиционно готовит выставку. С 10 ноября его монеты представлены в городской библиотеке имени Оралхана Бокея.
— Монета — это не просто средство расчета. Это искусство, история и часть нашей культуры. Каждый выпуск отражает время, в котором мы живем. С праздником — с Днем национальной валюты! — подытоживает нумизмат.
