Каждая монета — кусочек истории: нумизмат из ВКО собрал более 500 монет со всего мира

В преддверии Дня национальной валюты коллекционер рассказал, как увлекся нумизматикой и почему каждую монету считает живым свидетелем эпохи.

Как все началось: школьное увлечение, которое стало делом жизни

Ильшат вспоминает, что впервые почувствовал интерес к старинным вещам еще в школе. Тогда он собирал марки и даже записался в павлодарский клуб филателистов. Среди коллекционеров были и нумизматы — их собрания и стали для него отправной точкой.

Фото: из личного архива Ильшата Исхакова

— Марку не подержишь в руках так, как монету. А монету можно ощутить — почувствовать вес, холод металла. И когда видишь образцы с историей, обязательно задумываешься — кто ей расплачивался, в чьём кошельке она лежала сотни лет назад. Вот это ощущение времени меня и увлекло, — делится коллекционер.

Первой монетой, положившей начало будущей коллекции, стала находка из семейного сундука.

Когда-то он попросил у бабушки что-то старинное — и получил три монетки. Впоследствии они потерялись, но через годы одна все же вернулась к нему.

— Монета 1932 года выпуска, самая необычная из той троицы, оказалась у знакомых коллекционеров и перекочевала обратно ко мне. Теперь это не просто экспонат, а семейная реликвия, — говорит Ильшат Исхаков.

Фото: из личного архива Ильшата Исхакова

Самые редкие трофеи: Алтын Орда, казахстанские выпуски и монета с динозаврами

Сегодня его собрание занимает отдельные шкафы дома. Самой ценной нумизмат считает казахстанскую монету «Золотой барс» весом 3,31 грамма.

Но есть и экземпляры с многовековой историей — например, серебряная монета Алтын Орды возрастом около тысячи лет. Она сохранилась далеко не идеально, но ее редкость и историческая значимость несомненны.

— Однажды я купил большую партию старинных серебряных монет — это всегда немного лотерея, никогда не знаешь, что найдешь внутри. И среди десятков обычных экземпляров неожиданно оказался саманидский фельс. Возраст монеты огромный. Она чеканена, вероятно, для Самарканда. И, конечно, не в самом лучшем состоянии. Стёрты надписи, металл местами потемнел. Но именно такие монеты и говорят сильнее всего. В них нет блеска, зато есть путь, руки людей, которые держали их тысячи лет назад. Глядя на них, понимаешь, что история может лежать прямо у тебя в ладони. И именно это делает находку по-настоящему значимой и важной, — рассказывает Ильшат.

Особое место в сердце коллекционера занимает и монета из Монголии, с изображением скелета динозавра.

Ее необычный дизайн привлек внимание Ильшата сразу.

— Увидел — и понял, что хочу ее в коллекцию. Такие вещи напоминают, что монеты — это не только экономика, но и искусство, — говорит он.

Фото: из личного архива Ильшата Исхакова

Казахстанские монеты: вопрос патриотизма и красоты

Ильшат особенно внимательно собирает монеты Казахстана — как стандартные, так и памятные.



— У меня почти полный набор монет, выпущенных с 1993 по 2012 год. Но я все-таки коллекционер по темам. Люблю монеты с животными, с арабской каллиграфией, с архитектурой мечетей. Последние годы увлекся эпохой Алтын Орды. И, конечно, наши казахстанские монеты — это принципиально. Они одни из самых красивых в мире, — подчёркивает нумизмат.

Одной из самых любимых для него стала серебряная монета «Каракал» 2009 года, с изображением редкого хищника.

Позолота, вставки, похожие на драгоценные камни, тонкая работа мастеров — все это делает ее, по словам Ильшата, настоящим произведением искусства.

Фото: из личного архива Ильшата Исхакова

— Долго ее искал. Когда наконец приобрел — это было чувство маленького праздника. Иногда просто беру в руки и любуюсь, — делится коллекционер.

Монета как живая история: почему нумизматика не исчезнет

Несмотря на то, что наличные деньги постепенно уступают место онлайн-платежам, нумизмат уверен — интерес к монетам исчезнуть не может.

Это не только хобби, но и способ заглянуть в прошлое.

— Старинных монет в мире настолько много, что нумизматика будет жить всегда. Это огромный пласт истории. Монетам все равно, платят ими или нет. Они продолжают говорить. Каждая монета — это дыхание времени. Иногда находишь неизвестный экземпляр и начинаешь расследование: кому он принадлежал, при каком хане или правителе был отчеканен. В моей коллекции до сих пор есть монеты, возраст которых мне еще предстоит определить. Учиться и узнавать новое — это бесконечный процесс. К тому же старинные монеты дорожают. По сути, это как депозит, — говорит Ильшат.

Он внимательно следит и за современным дизайном казахстанских выпусков, отмечая, что уровень становится выше с каждым годом.

— Наши монеты не раз получали международные награды. Дизайнеры удивляют решениями. Наши монеты стали ярче, интереснее, смелее, — говорит он.

Фото: из личного архива Ильшата Исхакова

Есть у него и мечта — монета со скелетом тираннозавра, которую никак не удается купить. Не из самых дорогих, но всегда разлетается в первые минуты продаж.

— Это необычная крупная монета со скелетом тираннозавра. Сколько раз пытался купить — все время опаздываю. Но ничего, найду ее однажды, — улыбается коллекционер.

Нумизматика для детей и будущих поколений

Ильшат уверен, что интерес к монетам стоит развивать и среди школьников.

— Было бы здорово, если бы Национальный банк посвящал дизайн монет определенным темам. Например, 2026 год — животным: сайгак на одной монете, снежный барс на другой. А следующий год — новой теме. Дети бы начали собирать их с азартом. Это простая и красивая форма изучения истории и культуры, — считает Исхаков.

Ко Дню национальной валюты коллекционер традиционно готовит выставку. С 10 ноября его монеты представлены в городской библиотеке имени Оралхана Бокея.

— Монета — это не просто средство расчета. Это искусство, история и часть нашей культуры. Каждый выпуск отражает время, в котором мы живем. С праздником — с Днем национальной валюты! — подытоживает нумизмат.

Ранее мы рассказывали, что монеты периода правления Менгу-Темир хана нашли археологи в Атырауской области.