Урожайность яровой пшеницы в Казахстане ожидается на среднем уровне

В Казахстане урожайность яровой пшеницы в 2026 году в большинстве зерносеющих регионов ожидается на уровне среднемноголетних значений, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Согласно окончательному прогнозу, в Акмолинской области урожайность яровой пшеницы ожидается на уровне 11,1–13,1 ц/га, в Костанайской — 10,9–12,9 ц/га, Северо-Казахстанской — 15,6–17,6 ц/га, Павлодарской и Карагандинской областях — 9–11 ц/га.

В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях прогноз составляет 8,6–10,6 ц/га, в области Абай — 11,2–13,2 ц/га.

Наиболее высокая урожайность ожидается в Восточно-Казахстанской области — 18,3–20,3 ц/га. При этом выше среднемноголетних значений показатели прогнозируются в Глубоковском районе — 22,4–24,4 ц/га и Катон-Карагайском районе — 20,4–22,4 ц/га.

В Казгидромете отметили, что в течение вегетационного периода погодные условия складывались неоднородно. Повышенный температурный фон ускорил созревание зерновых культур, а осадки по территории страны распределялись крайне неравномерно.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан отправил за рубеж почти 14 млн тонн зерна и муки.