    05:18, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    «КазАвтоЖол» обратился к водителям области Жетысу

    В связи с ухудшением погодных условий в области Жетысу введено ограничение движения, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО НК «КазАвтоЖол».

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    В национальной компании сообщили, что с 00:10 до 06:00 11 декабря движение для всех видов автотранспорта ограничено на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР», между 254-м и 315-м километрами (от границы Алматинской области до села Алтынколь).

    Ориентировочное время открытия дороги — 11 декабря в 06:00.

    Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по телефону колл-центра 1403.

    Ранее сообщалось, что в нескольких регионах страны введены ограничения движения до утра 11 декабря из-за резкого ухудшения погоды

    КазАвтоЖол Область Жетысу Непогода
    Жанар Альжанова
    Автор
