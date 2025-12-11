«КазАвтоЖол» обратился к водителям области Жетысу

В национальной компании сообщили, что с 00:10 до 06:00 11 декабря движение для всех видов автотранспорта ограничено на участке автодороги «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР», между 254-м и 315-м километрами (от границы Алматинской области до села Алтынколь).

Ориентировочное время открытия дороги — 11 декабря в 06:00.

Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по телефону колл-центра 1403.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах страны введены ограничения движения до утра 11 декабря из-за резкого ухудшения погоды