Казахстану доверяют: Кайрат Сарыбай рассказал об особенностях отечественной дипломатии

В подкасте BIZDIÑ ORTA агентства Kazinform Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай рассказал о мировой политике и роли дипломатии Казахстана, передает Kazinform.

По его словам, в теории международных отношений нейтральность обозначает неприсоединение к любым военным или политическим блокам, и этому немало примеров. Долгое время Швеция и Финляндия придерживались политики нейтралитета, затем они потеряли этот статус. Туркменистан в Центральной Азии, Австрия и Швейцария проводят политику нейтралитета. Но все страны приходят к этому статусу разными путями.

— Нейтралитет Австрии — вынужденное решение, принятое под влиянием внешних сил после Второй мировой войны. Нейтралитет Туркменистана возник в результате его собственного внутреннего решения. Казахстан не характеризует себя, как нейтральное государство. Мы активное и миролюбивое государство. Благодаря этим качествам наша страна признана в качестве площадки для международного диалога. Казахстану удалось усадить стороны за стол переговоров во время внутреннего политического кризиса в Таджикистане. Потому что обе стороны доверяли руководству Казахстана, — сказал Генеральный секретарь СВМДА.

Спикер отметил, что и проведение международных переговоров касательно ядерной программы Ирана Алматы-1 и Алматы-2 были результатом доверия к Казахстану.

— Потому что в вопросе ядерного разоружения к Казахстану большое доверие, все знают, что наша страна не проводит никакой политики двойных стандартов. К тому же, Казахстан сам отказался от ядерного оружия. В результате этого нашей стране предоставлены международные гарантии безопасности. Это, в свою очередь, усилило доверие иностранных инвесторов, способствовало привлечению инвестиций в экономику страны, то есть, дипломатия служит и защите наших экономических интересов, — сказал Кайрат Сарыбай.

Генеральный секретарь также указал, что без международного права и общих правил в системе международных отношений возникли бы нестабильность и хаос. Поэтому, приверженность международным правовым принципам и нейтралитет, обычно, свойственны средним державам.

— Казахстан сегодня известен миру, как средняя держава, и нам доверяют. Поэтому, многие трудные международные вопросы решаются на земле Казахстана. Потому что у нашей страны есть репутация, к нашей стране есть полное доверие. На мой взгляд, это говорит не о слабости нашей страны, а, напротив, о сильной позиции и солидном месте на международной арене, — заключил К.Сарыбай.

В конце мая был представлен обзор публикаций о Казахстане в иностранных СМИ.