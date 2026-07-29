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    Казахстанцы завоевали серебро турнира WTT Feeder в Узбекистане

    Казахстанские спортсмены Кирилл Герасименко и Искендер Харки стали серебряными призерами международного турнира по настольному теннису серии WTT Feeder, который прошел в Ташкенте (Узбекистан), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    настольный теннис
    Фото: НОК РК

    Теннисисты завоевали «серебро» в мужском парном разряде.

    На пути к финалу казахстанский дуэт одержал победы над французской парой Эстебан Дорр / Флориан Буррассо (3:2), хозяевами соревнований Шохрухом Искандаровым / Кутбидилло Тешабоевым (3:0), а также российским дуэтом Денис Ивонин / Никита Артёменко (3:1).

    В решающем матче Герасименко и Харки уступили россиянам Максиму Гребневу и Льву Кацману со счетом 0:3 и завершили турнир с серебряными наградами.

    Ранее сообщалось, что Казахстан впервые вышел в финал чемпионата мира по фехтованию на шпагах.

    Настольный теннис спортсмены Казахстана Узбекистан Серебро НОК
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор