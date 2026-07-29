Казахстанцы завоевали серебро турнира WTT Feeder в Узбекистане

Теннисисты завоевали «серебро» в мужском парном разряде.

На пути к финалу казахстанский дуэт одержал победы над французской парой Эстебан Дорр / Флориан Буррассо (3:2), хозяевами соревнований Шохрухом Искандаровым / Кутбидилло Тешабоевым (3:0), а также российским дуэтом Денис Ивонин / Никита Артёменко (3:1).

В решающем матче Герасименко и Харки уступили россиянам Максиму Гребневу и Льву Кацману со счетом 0:3 и завершили турнир с серебряными наградами.

Ранее сообщалось, что Казахстан впервые вышел в финал чемпионата мира по фехтованию на шпагах.