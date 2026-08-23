Казахстанцы завоевали пять призовых мест на турнире Roland Garros в Алматы

В Алматы завершился международный турнир «Roland-Garros Junior Series by Renault — Qualifications West and Central Asia» среди теннисистов до 16 лет, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Соревнования проходили с 17 по 22 августа на грунтовых кортах «Gorky Tennis Park». За выход в финальный этап боролись сильнейшие юниоры стран Центральной и Западной Азии.

По итогам турнира определились победители и призеры в мужском и женском одиночных разрядах.

Среди юношей победу одержал представитель Ирана Киараш Садегизейди. Серебряную медаль завоевал казахстанец Родион Трайгель, бронзовым призером стал еще один представитель Казахстана Бексултан Бауыржанов. Четвертое место занял казахстанский теннисист Амир Аскар.

В соревнованиях девушек чемпионкой стала представительница Узбекистана Александра Бармичева. Второе место заняла казахстанка Алуа Марат, бронзовую медаль завоевала Айым Канагатова. Четвертой стала еще одна представительница Казахстана Тамина Сакен.

По итогам квалификации победители получили право представить Западную и Центральную Азию в финальном этапе «Roland-Garros Junior Series by Renault», который пройдет в Японии в октябре. Именно там будет разыграна путевка в основную сетку юниорского Roland-Garros 2027.

Турнир в Алматы стал одной из международных площадок для развития юниорского тенниса в регионе. Казахстанские спортсмены показали высокий результат: в обеих категориях по три представителя страны вошли в число четырех сильнейших.

«Roland-Garros Junior Series by Renault — Qualifications West and Central Asia» прошел при поддержке Федерации тенниса Казахстана, Азиатской теннисной федерации (ATF) и акимата города Алматы. В соревнованиях приняли участие 16 юношей и 16 девушек в возрасте до 16 лет.

Ранее в Алматы казахстанские юниоры вышли в полуфиналы Roland Garros.

Напомним, что Фатима Супыгалиева стала первой чемпионкой мира в истории женского дзюдо Казахстана.