Казахстанские юниоры вышли в полуфиналы Roland Garros в Алматы

Казахстанские теннисисты завоевали сразу шесть путевок в полуфиналы отбора Roland Garros Junior Series, который проходит в Алматы, передает Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

За путевки в финальный этап турнира борются сильнейшие юниоры из стран Центральной и Западной Азии. Победители соревнований среди юношей и девушек получат возможность выступить в финальном этапе Roland Garros Junior Series, который состоится в октябре в Японии.

В юношеской части турнира Казахстан в полуфиналах представят Родион Трайгель, Амир Аскар и Бексултан Бауыржанов. Трайгель в трех сетах одолел представителя Сирии Мухамада Эяда Салима — 6:3, 5:7, 6:2. Аскар в упорной встрече взял верх над соотечественником Диасом Тулепбергеновым — 7:5, 5:7, 6:4. Бауыржанов уверенно победил узбекистанца Хамиджона Мансурова — 6:0, 7:5.

В полуфинале Трайгель встретится с Аскаром, поэтому Казахстан уже гарантировал себе одного участника финала. Во втором матче за выход в решающую встречу Бауыржанов сыграет с представителем Ирана Киарашем Садегизейди.

У девушек Казахстан также сохранил трех представительниц в борьбе за титул. Тамина Сакен уверенно обыграла Софию Малышеву — 6:0, 6:2. Алуа Марат взяла верх над Елизаветой Нигматулиной — 6:3, 6:3, а Айым Канагатова победила Алиссу Королеву — 6:4, 6:4. Еще одной полуфиналисткой стала представительница Узбекистана Александра Бармичева, которая обыграла казахстанку Амину Нурмахан — 6:2, 6:1.

Сегодня, 21 августа, Марат и Канагатова сыграют между собой за путевку в финал, а Сакен встретится с Бармичевой. Полуфинальные матчи девушек начались в 10:00.

По итогам финальных встреч определятся победители западно- и центральноазиатского отбора, которые получат возможность продолжить борьбу за участие в юниорском Roland Garros.

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