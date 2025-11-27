Казахстанцы запустили петицию против игорных зон в Бурабае

Петиция «Бурабай не место для казино» размещена на сайте epetition.kz.

23 сентября 2025 года акиматом Акмолинской области было принято постановление № А-9/508 «Об определении границ территорий для размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и тотализаторов) в Бурабайском районе Акмолинской области». Согласно документу, к таким территориям отнесены участки, расположенные в городе Щучинск (юго-восточное побережье озера Щучье, микрорайоны «Санаторий «Светлый» и «Санаторий «Щучинский»), в северо-западной части побережья озера Большое Чебачье, вокруг озера Текеколь, а также в поселке Бурабай и селах Сарыбулак и Окжетпес.

— Выражаю обеспокоенность данным решением, так как указанные территории входят в состав национального природного парка «Бурабай», являющегося одной из главных природных достопримечательностей Казахстана и популярным курортом оздоровительного и экологического туризма. Размещение игорных заведений на берегах озер и в непосредственной близости от курортных зон может нанести ущерб экологии региона, включая водные ресурсы и лесной массив; искажает туристический облик Бурабая, ассоциирующегося с природой, отдыхом и здоровьем; негативно повлияет на молодое поколение Бурабайского района; противоречит концепции устойчивого туризма и экологического развития региона, — отметил автор петиции Болат Бащжанов.

По его словам, мировая практика показывает, что игорные зоны размещаются в специально отведенных, удаленных территориях (пример — город Лас-Вегас, построенный в пустыне, вдали от природных объектов и жилых зон). Такой подход позволяет минимизировать социальные и экологические риски, одновременно создавая точки экономического роста.

Автор петиции предлагает рассмотреть вопрос о пересмотре границ территорий, определенных постановлением № А-9/508, в части исключения зон, расположенных в пределах или вблизи природных и рекреационных территорий Бурабая. Болат Бащжанов просит также провести общественное обсуждение данного вопроса с участием экологов, жителей, предпринимателей и представителей туристической отрасли и рассмотреть возможность переноса игорной зоны в экономически неосвоенные или удаленные районы области, где развитие инфраструктуры не нанесет вреда окружающей среде.

Пока петицию подписало 68 казахстанцев.

Напомним, ранее аким Акмолинской области опроверг информацию о строительстве казино на изъятых у жителей Бурабая участках.