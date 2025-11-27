Казахстанцы запустили петицию против игорных зон в Бурабае
Обеспокоенность казахстанцев вызвало постановление акимата Акмолинской области, определившее границы территорий под казино, передает корреспондент агентства Kazinform.
Петиция «Бурабай не место для казино» размещена на сайте epetition.kz.
23 сентября 2025 года акиматом Акмолинской области было принято постановление № А-9/508 «Об определении границ территорий для размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и тотализаторов) в Бурабайском районе Акмолинской области». Согласно документу, к таким территориям отнесены участки, расположенные в городе Щучинск (юго-восточное побережье озера Щучье, микрорайоны «Санаторий «Светлый» и «Санаторий «Щучинский»), в северо-западной части побережья озера Большое Чебачье, вокруг озера Текеколь, а также в поселке Бурабай и селах Сарыбулак и Окжетпес.
— Выражаю обеспокоенность данным решением, так как указанные территории входят в состав национального природного парка «Бурабай», являющегося одной из главных природных достопримечательностей Казахстана и популярным курортом оздоровительного и экологического туризма. Размещение игорных заведений на берегах озер и в непосредственной близости от курортных зон может нанести ущерб экологии региона, включая водные ресурсы и лесной массив; искажает туристический облик Бурабая, ассоциирующегося с природой, отдыхом и здоровьем; негативно повлияет на молодое поколение Бурабайского района; противоречит концепции устойчивого туризма и экологического развития региона, — отметил автор петиции Болат Бащжанов.
По его словам, мировая практика показывает, что игорные зоны размещаются в специально отведенных, удаленных территориях (пример — город Лас-Вегас, построенный в пустыне, вдали от природных объектов и жилых зон). Такой подход позволяет минимизировать социальные и экологические риски, одновременно создавая точки экономического роста.
Автор петиции предлагает рассмотреть вопрос о пересмотре границ территорий, определенных постановлением № А-9/508, в части исключения зон, расположенных в пределах или вблизи природных и рекреационных территорий Бурабая. Болат Бащжанов просит также провести общественное обсуждение данного вопроса с участием экологов, жителей, предпринимателей и представителей туристической отрасли и рассмотреть возможность переноса игорной зоны в экономически неосвоенные или удаленные районы области, где развитие инфраструктуры не нанесет вреда окружающей среде.
Пока петицию подписало 68 казахстанцев.
Напомним, ранее аким Акмолинской области опроверг информацию о строительстве казино на изъятых у жителей Бурабая участках.