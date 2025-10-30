Аким опроверг информацию о строительстве казино на изъятых у жителей Бурабая участках

В СМИ не раз поднималась тема изъятия земельных участков в Бурабайском районе Акмолинской области, которые, по озвученным прокуратурой региона данным, были выделены незаконно. Между тем, сами местные жители считают, что на месте изъятых у них земель будет возведено казино.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов опроверг эту информацию.

— Это недостоверная информация. Никто не будет изымать и создавать там игровые зоны. Постановлением Правительства и местными исполнительными органами участки под такие зоны уже определены. Что касается изъятия земель: несколько лет назад было постановление акимата и маслихата Акмолинской области, согласно которому, превысив свои полномочия, они вывели земли нацпарка и передали в состав МИО, т. е. процедура передачи земли из одного правового статуса в другой была нарушена. Был протест прокурора области, который как аким области я удовлетворил. И здесь акимат области выступил как нарушитель закона. Мы признали, что имелось нарушение, поэтому удовлетворили протест прокурора, — пояснил ситуацию глава региона.

По словам акима, на сегодняшний день по землям Бурабайского района продолжается обследование. Изыматься будут только те участки, которые были выданы незаконно, а также не используемые по назначению земли.

Неиспользуемые земли, как отметил глава области, изымаются сейчас не только в Нацпарке, но и по всей стране. В примеру, земли, которые в свое время взяли под строительство и не построили на них ничего. Изъятие этих земель идет в рамках общеправовых оснований.

— Изъятие идет только по решению суда, в соответствии с Конституцией. Если есть сомнения, все решит суд. Если земли были выданы до создания нацпарка в зоне поселка, этот вопрос вообще не ставится. Беспокойства здесь быть не должно, — подчеркнул аким.

Спорными оказались 1119 участков. Как заверили чиновники, в случае подтверждения права на земли, собственники просто получат правоустанавливающие документы.

Напомним, ранее прокуратурой сообщалось, что незаконно выделенные земли нацпарка «Бурабай» будут возвращены.



