01:00, 19 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстанцы вышли в финал этапа Кубка Азии по стрельбе из лука в Сингапуре
Мужская команда Казахстана по стрельбе из лука дошла до финала этапа Кубка Азии в Сингапуре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука страну представляют Андрей Тютюн, Дильмухамет Муса, Бунед Мирзаметов.
В четвертьфинале наша сборная оказалась сильнее Филиппин - 229:223.
Затем наши лучники успешно выступили в полуфинале, обыграв с разницей в одно очко Малайзию - 232:231.
В финале Казахстану будет противостоять Индия.
Ранее сообщалось, что лучник Ильфат Абдуллин с первого места вышел в плей-офф Кубка Азии. Женская команда Казахстана завоевала «бронзу» на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука.