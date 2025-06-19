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    01:00, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы вышли в финал этапа Кубка Азии по стрельбе из лука в Сингапуре

    Мужская команда Казахстана по стрельбе из лука дошла до финала этапа Кубка Азии в Сингапуре,  передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    стрельба из лука
    Фото: Оlympic.kz

    В командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука страну представляют Андрей Тютюн, Дильмухамет Муса, Бунед Мирзаметов.

    В четвертьфинале наша сборная оказалась сильнее Филиппин - 229:223.

    Затем наши лучники успешно выступили в полуфинале, обыграв с разницей в одно очко Малайзию - 232:231.

    В финале Казахстану будет противостоять Индия.

    Ранее сообщалось, что лучник Ильфат Абдуллин с первого места вышел в плей-офф Кубка Азии.  Женская команда Казахстана завоевала «бронзу» на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба из лука
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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