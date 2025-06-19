Казахстанцы вышли в финал этапа Кубка Азии по стрельбе из лука в Сингапуре

В командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука страну представляют Андрей Тютюн, Дильмухамет Муса, Бунед Мирзаметов.

В четвертьфинале наша сборная оказалась сильнее Филиппин - 229:223.

Затем наши лучники успешно выступили в полуфинале, обыграв с разницей в одно очко Малайзию - 232:231.

В финале Казахстану будет противостоять Индия.

Ранее сообщалось, что лучник Ильфат Абдуллин с первого места вышел в плей-офф Кубка Азии. Женская команда Казахстана завоевала «бронзу» на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука.