14:30, 18 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстан завоевал «бронзу» на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
В Сингапуре продолжается этап Кубка Азии по стрельбе из лука, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В рамках турнира состоялся матч за бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука среди женских команд.
Казахстану противостоял Бангладеш. Встреча завершилась победой наших спортсменок (230:224). Команду представили Адель Жексембинова, Роксана Юнусова, Виктория Лян.
За «золото» ЧА поборются Индия и Малайзия.
В полуфинале наша сборная уступила Индии с разницей в одно очко — 229:230.
Ранее сообщалось, что лучник Ильфат Абдуллин с первого места вышел в плей-офф Кубка Азии.