Казахстан завоевал «бронзу» на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука

В рамках турнира состоялся матч за бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука среди женских команд.

Казахстану противостоял Бангладеш. Встреча завершилась победой наших спортсменок (230:224). Команду представили Адель Жексембинова, Роксана Юнусова, Виктория Лян.

За «золото» ЧА поборются Индия и Малайзия.

В полуфинале наша сборная уступила Индии с разницей в одно очко — 229:230.

Ранее сообщалось, что лучник Ильфат Абдуллин с первого места вышел в плей-офф Кубка Азии.