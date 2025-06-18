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    14:30, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал «бронзу» на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука

    В Сингапуре продолжается этап Кубка Азии по стрельбе из лука, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстан завоевал «бронзу» на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
    Фото: НОК РК

    В рамках турнира состоялся матч за бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука среди женских команд.

    Казахстану противостоял Бангладеш. Встреча завершилась победой наших спортсменок (230:224). Команду представили Адель Жексембинова, Роксана Юнусова, Виктория Лян.

    За «золото» ЧА поборются Индия и Малайзия.

    В полуфинале наша сборная уступила Индии с разницей в одно очко — 229:230.

    Ранее сообщалось, что лучник Ильфат Абдуллин с первого места вышел в плей-офф Кубка Азии.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба из лука
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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