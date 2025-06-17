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    14:26, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Лучник Ильфат Абдуллин с первого места вышел в плей-офф Кубка Азии

    В Сингапуре в эти дни проходит этап Кубка Азии по стрельбе из лука, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Ильфат Абдуллин
    Фото: НОК РК

    В рамках турнира состоялась квалификация в мужских соревнованиях по стрельбе из классического лука.

    Лучшим в отборочном раунде стал казахстанец Ильфат Абдуллин. По итогам выступления он набрал 681 очко. Вторым был Тай-Ён Лю (Тайбэй) - 672. Промежуточное третье место осталось за Вишну Чудхари (Индия) - 669.

    Первый раунд плей-офф Абдуллин пропускал. Во втором же он выбил из турнира сокомандника Даулеткельды Жанбырбая (6:2). За выход в 1/4 финала Ильфат сразится с Дашнамом Доржсуреном (Монголия).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Стрельба из лука
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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