Казахстанцы выбирают тенге: доля депозитов в нацвалюте достигла рекордных 82%

Объём розничных вкладов (срочные, условные и сберегательные вклады без учёта счетов нерезидентов) на сентябрь 2025 года достиг 21,6 трлн тг. — на 19,9% больше, чем годом ранее. Доля розничных депозитов с 2020-го варьируется в пределах 63,6%–69,9% от всего объёма вкладов, на сентябрь текущего года она составила 66,7%.

На розничные вклады в национальной валюте пришлись рекордные 82% от всего объёма розничных депозитов. Для сравнения: годом ранее они составляли 80,4%, пять лет назад — 55,4%, а десятилетием ранее — 19,5%. Объём розничных вкладов в национальной валюте за год вырос на 22,4%, достигнув на сентябрь 2025 года 17,7 трлн тг. Объём розничных вкладов в иностранной валюте также увеличился — на 9,5% до 3,9 трлн тг.

В региональном разрезе сразу 42% объёма розничных вкладов на сентябрь 2025 года пришлось лишь на Алматы — более 9 трлн тг. Ещё 12,5% составили розничные депозиты в Астане — 2,7 трлн тг. Значительные объёмы также пришлись на Карагандинскую область (1,2 трлн тг.), Шымкент (897 млрд тг.) и Костанайскую область (894,3 млрд тг.).

Наименьшие объёмы розничных вкладов были отмечены в области Улытау (140,5 млрд тг.), Алматинской области (202,9 млрд тг.) и области Жетысу (240,9 млрд тг.).

Объём розничных депозитов показал рост во всех регионах РК. Наибольший годовой прирост в денежном выражении пришёлся на Алматы и Астану — на 1,2 трлн и на 618,6 млрд тг. соответственно. Следом идут Карагандинская (на 216,6 млрд тг.) и Костанайская (на 184,4 млрд тг.) области. Наименее заметно розничные вклады увеличились в области Улытау (на 23,4 млрд тг.) и Алматинской области (на 28,1 млрд тг.).

В процентном выражении значительный прирост объёма розничных вкладов был отмечен в Туркестанской области — сразу на 38,1%. Следом идут Астана и область Жетысу — на 29,6% и на 28,8% соответственно. Наименьший рост объёма розничных депозитов был отмечен в Алматы (на 14,7%), а также в Алматинской (на 16,1%) и Атырауской (на 16,8%) областях.

Наибольшая доля розничных вкладов в национальной валюте в региональном разрезе пришлась на Туркестанскую область — 97,1%. Следом идут Алматинская и Северо-Казахстанская области — 94,4% и 93,6% соответственно. В число регионов, где удельный вес розничных депозитов в национальной валюте превышал 90%, также вошли область Абай, Акмолинская, Жамбылская, Кызылординская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская области и область Жетысу.

Наименьшие доли розничных вкладов в национальной валюте были отмечены в Алматы и Астане — 74,2% и 79,1% соответственно. Следует отметить, почти во всех регионах РК удельный вес национальной валюты в портфеле розничных вкладов за год вырос. Единственный регион, где их доля уменьшилась — с 87,3% до 86,4% за год — Западно-Казахстанская область.