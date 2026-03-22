РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:27, 22 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанцы в Наурыз путешествуют поездами в национальном стиле

    В Наурыз мейрамы пассажиры поездов в Казахстане могут ощутить атмосферу национальных традиций. С перронов их встречают проводники в традиционной одежде, а внутри поездов подают наурыз коже и баурсаки. Праздничное оформление действует на маршрутах «Астана — Шымкент» и «Астана — Кокшетау» до конца марта 2026 года, передает агентство Kazinform. 

    Фото: КТЖ

    В день празднования Наурыза с перрона вокзала Нурлы жол отправился поезд № 85/86 «Астана — Шымкент», оформленный в национальном стиле. Пассажиров встречали проводники в традиционной одежде, а также угощали национальными блюдами.

    Фото: КТЖ

    В праздничном оформлении курсируют и электропоезда по маршрутам № 6829/6830 и № 7507/7508 «Астана — Кокшетау». Поезда в этническом стиле будут курсировать до конца марта 2026 года.

    По данным компании-перевозчика, поздравление пассажиров с праздниками стало ежегодной традицией. Акция проводится во всех регионах страны. 

    Ранее мы рассказывали о туристическом поезде Jibek Joly, который отправился в путь по трем странам из Казахстана. 

    Теги:
    Праздник Транспорт Наурыз КТЖ Поезда
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают