Казахстанцы в Наурыз путешествуют поездами в национальном стиле

В день празднования Наурыза с перрона вокзала Нурлы жол отправился поезд № 85/86 «Астана — Шымкент», оформленный в национальном стиле. Пассажиров встречали проводники в традиционной одежде, а также угощали национальными блюдами.

В праздничном оформлении курсируют и электропоезда по маршрутам № 6829/6830 и № 7507/7508 «Астана — Кокшетау». Поезда в этническом стиле будут курсировать до конца марта 2026 года.

По данным компании-перевозчика, поздравление пассажиров с праздниками стало ежегодной традицией. Акция проводится во всех регионах страны.

Ранее мы рассказывали о туристическом поезде Jibek Joly, который отправился в путь по трем странам из Казахстана.