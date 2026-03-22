Казахстанцы в Наурыз путешествуют поездами в национальном стиле
В Наурыз мейрамы пассажиры поездов в Казахстане могут ощутить атмосферу национальных традиций. С перронов их встречают проводники в традиционной одежде, а внутри поездов подают наурыз коже и баурсаки. Праздничное оформление действует на маршрутах «Астана — Шымкент» и «Астана — Кокшетау» до конца марта 2026 года, передает агентство Kazinform.
В день празднования Наурыза с перрона вокзала Нурлы жол отправился поезд № 85/86 «Астана — Шымкент», оформленный в национальном стиле. Пассажиров встречали проводники в традиционной одежде, а также угощали национальными блюдами.
В праздничном оформлении курсируют и электропоезда по маршрутам № 6829/6830 и № 7507/7508 «Астана — Кокшетау». Поезда в этническом стиле будут курсировать до конца марта 2026 года.
По данным компании-перевозчика, поздравление пассажиров с праздниками стало ежегодной традицией. Акция проводится во всех регионах страны.
