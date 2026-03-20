Туристический поезд Jibek Joly отправляется в путь по трем странам

В рамках проекта в единый маршрут объединены Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Главным новшеством этого года стало расширение маршрута до столицы Таджикистана — города Душанбе. Это позволит создать своеобразный культурный мост между историческими городами.

— Маршрут начинается с Алматы и проходит через Туркестан, Самарканд, Душанбе и Ташкент. Пассажирам предлагаются экскурсии, сопровождение профессиональных гидов и полный спектр туристических услуг, — сообщил в программе «Бүгін Live» телеканала Jibek Joly главный менеджер отдела маркетинга АО «Пассажирские перевозки» Саян Нуртазин.

Проект впервые был реализован в 2024 году и с тех пор пользуется спросом.

— С момента запуска поезд совершил 11 рейсов. Более 3000 пассажиров уже воспользовались этим маршрутом, — отметил главный менеджер по маркетингу АО «Пассажирские перевозки» Данияр Кабылжанов.

По словам специалистов, подобная инициатива придаст новый импульс развитию туризма в регионе. Учитывая, что в прошлом году страны Центральной Азии посетили более 25 миллионов туристов, новый проект может способствовать дальнейшему росту этого показателя. В текущем сезоне более 500 пассажиров планируют отправиться в путешествие на туристическом поезде. Продолжительность поездки составляет шесть дней.

— Продуманы все детали. Поезд сформирован из современных вагонов отечественного производства завода «ЗИКСТО», выпущенных в 2023–2025 годах. Вагоны оформлены в национальном стиле, для пассажиров созданы все условия, включая доступ к интернету, — отметили специалисты.

Как отметили организаторы, стоимость поездки является доступной.

— Проводники владеют казахским, русским и английским языками. Стоимость билета составляет 300 тысяч тенге для взрослых и 250 тысяч тенге для детей. В эту сумму включены проживание в гостинице и экскурсионные услуги, — сообщил Саян Нуртазин.

Подобные туристические поезда широко используются в странах Европы. В дальнейшем этот опыт планируется системно развивать и в Центральной Азии. Отметим, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поддержке туристической отрасли и детского спорта.