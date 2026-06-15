Казахстанцы стали реже брать автокредиты: спрос сократился на 11%

Спрос на автокредиты в Казахстане в первом квартале этого года заметно снизился: банки получили 1,2 млн заявок, что на 11% меньше, чем годом ранее, передает агентство Kazinform.

По данным аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), охлаждение рынка произошло на фоне сохраняющихся жестких денежно-кредитных условий, усиления макропруденциального регулирования и постепенного насыщения сегмента после нескольких лет опережающего роста автокредитования.

— На фоне сокращения числа заявок объем новых выдач автокредитов снизился на 17,7% и составил 397,7 млрд тенге. При этом снижение оказалось заметно глубже, чем по розничному рынку в целом (-4,4%), что указывает на более выраженное охлаждение автокредитного сегмента, — отметили в АФК.

Одновременно уменьшилась и его доля в структуре розничного кредитования банков второго уровня — до 9,7% против 11,3% годом ранее.

Существенное влияние на динамику рынка, по мнению экспертов, оказало изменение ценовых условий. Средневзвешенная ставка по автокредитам выросла до 24,3% против 14,8% годом ранее на фоне высокой базовой ставки, удорожания фондирования банков, а также сокращения маркетинговых программ автосалонов и акционных предложений.

Несмотря на снижение выдач, совокупный портфель автокредитов продолжил умеренный рост и достиг 4,1 трлн тенге (+1,8%). В структуре розничного портфеля он занимает уже 16,3%.

При этом рынок постепенно смещается в сторону более дорогих автомобилей и крупных займов: доля кредитов свыше 10 млн тенге выросла до 37,1% против 32,3% годом ранее. Это отражает как рост цен на автомобили, так и изменение потребительских предпочтений.

Качество портфеля остается стабильным: уровень просроченной задолженности составляет 2,9%, что значительно ниже среднего показателя по розничному кредитованию (4,4%). Такой уровень обеспечивается залоговой природой продукта и более строгим отбором заемщиков.

По оценкам банков, во втором квартале 2026 года текущие тенденции сохранятся: спрос останется сдержанным, а условия кредитования — жесткими.

— Несмотря на снижение текущей активности, фундаментальные характеристики рынка остаются устойчивыми. Портфель автокредитов продолжает умеренно расти и уже достиг 4,1 трлн тенге, формируя 16,3% совокупного розничного портфеля БВУ, а уровень просроченной задолженности остается одним из самых низких среди розничных кредитных продуктов БВУ (2,9% против 4,4% по рынку), — добавили аналитики.

В АФК отметили, что в этих условиях дальнейшая динамика сегмента будет определяться прежде всего платежеспособным спросом населения, стоимостью фондирования банков, доступностью кредитования и траекторией денежно-кредитной политики. При сохранении высоких ставок и жестких условий кредитования рынок, вероятно, продолжит развиваться более умеренными темпами по сравнению с предыдущими годами.

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