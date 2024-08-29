Казахстанцы стали чаще питаться в кафе и ресторанах

В Казахстане растет популярность кафе и ресторанов. На 1 августа текущего года в стране работали 8,4 тыс. компаний в сфере предоставления услуг по проживанию и питанию — на 2,1% больше, чем годом ранее, передает агентство Kazinform.

Больше всего кафе и ресторанов насчитывалось в Астане (2,1 тыс.) и Алматы (2,8 тыс.).

В пятёрку регионов-лидеров также вошли:

Карагандинская (359 компаний);

Мангистауская (353 компании);

Атырауская (337 компаний) области.

Количество активных компаний выросло на 9,1%, до 4,7 тыс., а число приостановивших свою деятельность — на 1,9%, до 2,6 тыс. Вновь зарегистрированных и ещё не осуществляющих экономическую деятельность, количество таких компаний составило 1,1 тыс. — на 19,4% меньше, чем на 1 августа прошлого года.

Популярность кафе и ресторанов в РК растёт. В 2023 году каждое семья в среднем потратила на походы в рестораны, кафе и аналогичные заведения 26,8 тыс. тг — на 22,5% больше, чем годом ранее.

В регионах наибольшие расходы понесли семьи:

Кызылординская область (61 тыс. тг в год в среднем на семью — на 27,8% больше, чем годом ранее);

Алматинская область (47,7 тыс. тг, плюс 68,1% за год);

Алматы (43,4 тыс. тг, плюс 7,9%).

Меньше всего потратили семьи, проживающие в самых «экономных» регионах:

Мангистауская область (всего 685 тг на семью в год);

Абайская область;

Шымкент.

По итогам июля услуги общественного питания подорожали на 10% за год. В том числе цены на услуги ресторанов, кафе и аналогичных заведений выросли на 8,7% (при этом обед в ресторане подорожал на 11,8%, а кофе и чай в кофейне — на 6,6%), на услуги столовых — на 9,9%, на услуги организаций быстрого обслуживания — на 12,9%.

В регионах сильнее всего услуги общественного питания подорожали:

в Алматы (на 15,9% за год);

в Карагандинской области (на 15,1%);

в Западно-Казахстанской области (на 13,7%).

Наименьший рост цен зафиксирован в Актюбинской области (на 1,7%).