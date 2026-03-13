Казахстанцы стали чаще хранить сбережения в наличных долларах

В феврале 48% респондентов, отвечающих на вопрос о выборе валюты для наличных накоплений, упомянули доллар — регулярный опрос населения проводился по заказу НБРК. За год показатель увеличился сразу на 16,2 п. п. и достиг максимума за весь период доступных наблюдений с января 2016 года (данные за январь 2022 года и январь 2026 года в истории наблюдений отсутствуют).

Соответствующий вопрос был задан не всем респондентам, а лишь их части — имеющим наличные накопления из числа тех, кто делает сбережения. Судя по результатам опроса, сбережения делают 25,4% общего числа участников. Среди них 35,6% хранят деньги в наличной форме. 21,7% инвестируют в недвижимость, 11% — в ценные бумаги. Тем временем абсолютное большинство (69,5%) предпочитает депозиты в банках. Оговоримся: формат вопроса предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа.

В качестве средства накопления наличный доллар становится более привлекательным для населения на фоне укрепления тенге. В феврале, когда проходил налоговый период, официальный курс доллара опускался до 489,17 тенге — минимума с середины марта 2025 года. В целом за истекший месяц национальная валюта подорожала относительно американской на 0,7%, до 497,56 тенге. Февраль стал пятым по счету месяцем непрерывного укрепления тенге.

Разумеется, доллар — не единственная валюта, в которой казахстанцы держат наличные накопления. Тенге выбирают 83,7% респондентов, обладающих такими накоплениями — к февралю 2025 года их доля сократилась на 3,6 п. п. Наличные евро хранят 12,5% от узкого круга опрошенных (+6,1 п. п. г/г), наличные рубли — 5,8% (-2,4 п. п. г/г). Опять же стоит сказать, что вариантов ответа можно было выбрать несколько.

В ноябре прошлого года тенге вытеснил инвалюты в депозитах населения: доля национальной валюты выросла до рекордных 82%.