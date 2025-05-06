РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:53, 06 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанцы смогут восстановиться в военные учебные заведения онлайн

    Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление, не выходя из дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Электронного правительства.

    Военные, солдаты, курсанты
    Фото: Минобороны РК

    Для этого достаточно подать заявку через портал eGov.kz. Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения.

    Ранее процедура восстановления была сложной и требовала личного присутствия. Кандидатам необходимо было подать заявление в учебное заведение и собрать обширный пакет документов, включая удостоверение личности, транскрипт, характеристику с места службы, фотографии, копию военного билета и другие бумаги.

    Теперь процесс стал проще: заявление подаётся онлайн, а большинство необходимых документов автоматически загружается из государственных баз данных. Важно отметить, что заявку можно подать только в течение года с момента отчисления. Если этот срок истек, восстановление в учебном заведении будет невозможно.

    Чтобы получить услугу, необходимо:

    • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» — «Воинский учет и безопасность» — «Воинская служба»;
    • выбрать услугу «Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны Республики Казахстан» и нажать кнопку «Заказать услугу онлайн»;
    • выбрать учебное заведение, указать сколько времени прошло с момента отчисления и дать согласие на использование своих персональных данных;
    • указать адрес проживания и прикрепить документы;
    • подписать заявку одним из доступных методов подписания;
    • результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».

    Срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней. В случае положительного решения результат будет отправлен в Личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.

    Новая услуга была запущена при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства обороны РК.

    Ранее был запущен сервис для проверки утечек персональных данных казахстанцев.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Военные Егов Образование Минобороны РК Цифровизация
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают