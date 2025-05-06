Казахстанцы смогут восстановиться в военные учебные заведения онлайн
Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление, не выходя из дома, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Электронного правительства.
Для этого достаточно подать заявку через портал eGov.kz. Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения.
Ранее процедура восстановления была сложной и требовала личного присутствия. Кандидатам необходимо было подать заявление в учебное заведение и собрать обширный пакет документов, включая удостоверение личности, транскрипт, характеристику с места службы, фотографии, копию военного билета и другие бумаги.
Теперь процесс стал проще: заявление подаётся онлайн, а большинство необходимых документов автоматически загружается из государственных баз данных. Важно отметить, что заявку можно подать только в течение года с момента отчисления. Если этот срок истек, восстановление в учебном заведении будет невозможно.
Чтобы получить услугу, необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Гражданам» — «Воинский учет и безопасность» — «Воинская служба»;
- выбрать услугу «Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны Республики Казахстан» и нажать кнопку «Заказать услугу онлайн»;
- выбрать учебное заведение, указать сколько времени прошло с момента отчисления и дать согласие на использование своих персональных данных;
- указать адрес проживания и прикрепить документы;
- подписать заявку одним из доступных методов подписания;
- результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе «История получения услуг».
Срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней. В случае положительного решения результат будет отправлен в Личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.
Новая услуга была запущена при сотрудничестве Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерства обороны РК.
Ранее был запущен сервис для проверки утечек персональных данных казахстанцев.