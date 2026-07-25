Казахстанцы смогут увидеть звездопад Персеиды и шесть планет
В ночь на 13 августа ожидается пик метеорного потока Персеиды. Астрономы прогнозируют до 100 «падающих звезд» в час, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— В течение всего времени действия этого метеорного потока, который лучше всего наблюдать перед рассветом, а также в ночь пика Персеиды будут сопровождать шесть планет Солнечной системы: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер, — сказали в Московском планетарии.
В ночь пика Персеид, с вечера 12 августа и до рассвета 13 августа, планеты, постепенно следуя друг за другом, будут появляться над северо-восточным горизонтом.
Сатурн и Марс будут видны невооруженным глазом, Уран и Нептун — в телескоп, а Меркурий с Юпитером появятся незадолго до восхода и будут видны лишь в течение часа у северо-восточного горизонта.
В Северном полушарии, включая Казахстан, Персеиды будут видны особенно хорошо.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
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