Казахстанцы смогут оформить рассрочку до 15 лет при приватизации жилья

Правительство Казахстана внесло изменения в Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда. Обо всех изменениях читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Согласно изменениям, граждане Казахстана по-прежнему вправе приватизировать только одно жилище из государственного жилищного фонда. При этом приватизация жилья через купонный механизм не будет считаться основанием для отказа в реализации такого права.

Документ уточняет, что приватизация жилища представляет собой приобретение гражданами Республики Казахстан в собственность занимаемого ими жилья из государственного жилищного фонда в соответствии с законодательством.

Поправками также предусмотрено, что наличие у члена семьи основного нанимателя 50% или меньшей доли в ранее приватизированном жилье не лишает его права впоследствии приватизировать жилье из государственного жилищного фонда.

Кроме того, изменены условия оплаты стоимости приватизируемого жилья. Теперь заявители смогут оформить рассрочку в зависимости от остаточной стоимости недвижимости:

при остаточной стоимости жилья до 15 млн тенге рассрочка предоставляется на срок до 10 лет;

при остаточной стоимости свыше 15 млн тенге — до 15 лет.

Постановление вводится в действие с 17 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что повышение порогов достаточности пенсионных накоплений не сказалось на стоимости жилья в Казахстане.