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    Казахстанцы смогут оформить рассрочку до 15 лет при приватизации жилья

    Правительство Казахстана внесло изменения в Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда. Обо всех изменениях читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

    дом, ЖК
    Фото: Оксана Матасова/Kazinform

    Согласно изменениям, граждане Казахстана по-прежнему вправе приватизировать только одно жилище из государственного жилищного фонда. При этом приватизация жилья через купонный механизм не будет считаться основанием для отказа в реализации такого права.

    Документ уточняет, что приватизация жилища представляет собой приобретение гражданами Республики Казахстан в собственность занимаемого ими жилья из государственного жилищного фонда в соответствии с законодательством.

    Поправками также предусмотрено, что наличие у члена семьи основного нанимателя 50% или меньшей доли в ранее приватизированном жилье не лишает его права впоследствии приватизировать жилье из государственного жилищного фонда.

    Кроме того, изменены условия оплаты стоимости приватизируемого жилья. Теперь заявители смогут оформить рассрочку в зависимости от остаточной стоимости недвижимости:

    • при остаточной стоимости жилья до 15 млн тенге рассрочка предоставляется на срок до 10 лет;
    • при остаточной стоимости свыше 15 млн тенге — до 15 лет.

    Постановление вводится в действие с 17 июля 2026 года.

    Ранее стало известно, что повышение порогов достаточности пенсионных накоплений не сказалось на стоимости жилья в Казахстане.

    Казахстанцы Недвижимость Правительство РК Легализация. Приватизация Квартиры Жилищные программы Жилье Общество
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор