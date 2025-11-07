Казахстанцы смогут бесплатно пользоваться Perplexity Pro один год

Соглашение открывает новые возможности для миллионов граждан, студентов и специалистов Казахстана, которые смогут использовать передовые инструменты искусственного интеллекта для обучения, исследований и профессиональной деятельности.

Кроме того, меморандум предусматривает реализацию совместных инициатив по поддержке исследований и разработок (R& D) на базе Alem.AI, а также развитию дата-центров в Казахстане.

— Это соглашение позволит миллионам казахстанцев получить доступ к мощным ИИ-технологиям, которые ранее были доступны лишь ограниченному кругу пользователей. Мы создаем цифровую экосистему, в которой знания, инновации и технологии становятся ближе каждому гражданину, — отметил министр Жаслан Мадиев.

Вице-президент по глобальным вопросам и заместитель технического директора Perplexity Джерри Ма подчекрнул, что Казахстан правильно оценил значимость объединения передовых моделей ИИ с мировыми знаниями, чтобы сделать искусственный интеллект доступным для каждого.

— Сотрудничество с Perplexity AI открывает для Казахстана новые возможности. Мы хотим, чтобы технологии искусственного интеллекта стали доступны каждому, не только специалистам, но и студентам, школьникам, предпринимателям и тд. АО «Казахтелеком» будет активно участвовать в развитии этой экосистемы и поддерживать проекты, которые делают современные цифровые решения частью повседневной жизни людей, — отметил председатель Правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

Инициатором и координатором соглашения является Astana IT University. Партнерство с одной из самых инновационных компаний мира позволит университету интегрировать инструменты генеративного ИИ в учебный процесс, развивать исследовательские инициативы в области машинного обучения и укреплять международные академические связи. Для студентов и преподавателей это шаг к формированию новых цифровых компетенций и участию в глобальной экосистеме искусственного интеллекта.

Perplexity — это интеллектуальная система на базе ИИ, которая предоставляет точные ответы на вопросы, используя надежные источники в реальном времени со ссылками на эти источники. Также она помогает проводить глубокие исследования и многое другое.

Напомним, ранее сообщалось, что Groq планирует открыть представительство в Казахстане и реализовать ИИ-проекты.