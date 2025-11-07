Groq планирует открыть представительство в Казахстане и реализовать ИИ-проекты
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компания Groq (США) подписали меморандум о сотрудничестве в области внедрения вычислительной инфраструктуры и развития ИИ-решений, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИИЦР РК.
Как отметили в ведомстве, документ предусматривает развертывание инфраструктуры Groq в Казахстане, проведение пилотных проектов на базе Alem.AI и Astana Hub.
Также планируется создание облачных дата-центров нового поколения для поддержки национальных и региональных программ по развитию высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта.
Groq рассматривает возможность открытия официального представительства или инновационного центра в Казахстане, в том числе на базе Международного центра искусственного интеллекта, для содействия локализации технологий и развитию совместных проектов.
Ранее сообщалось о том, что Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о взаимопонимании. Меморандум предусматривает закупку электрических самолетов eVTOL на сумму порядка 300 млн долларов США для создания системы аэротакси в новом городе Алатау.