Groq планирует открыть представительство в Казахстане и реализовать ИИ-проекты

Как отметили в ведомстве, документ предусматривает развертывание инфраструктуры Groq в Казахстане, проведение пилотных проектов на базе Alem.AI и Astana Hub.

Также планируется создание облачных дата-центров нового поколения для поддержки национальных и региональных программ по развитию высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта.

Groq рассматривает возможность открытия официального представительства или инновационного центра в Казахстане, в том числе на базе Международного центра искусственного интеллекта, для содействия локализации технологий и развитию совместных проектов.

Ранее сообщалось о том, что Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о взаимопонимании. Меморандум предусматривает закупку электрических самолетов eVTOL на сумму порядка 300 млн долларов США для создания системы аэротакси в новом городе Алатау.