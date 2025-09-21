Казахстанцы скупили более 195 тонн говядины в минувшую субботу

Как сообщили в ведомтсве, в прошедшую субботу по всей стране состоялись 47 сельскохозяйственных ярмарок. В мероприятиях приняли участие свыше 400 производителей, представивших свою продукцию напрямую покупателям. С начала текущего года в стране уже организовано 3,7 тысячи подобных ярмарок, что подчеркивает устойчивый интерес населения к такому формату торговли.



Основное внимание было уделено реализации социально значимых продовольственных товаров, среди которых говядина вновь продемонстрировала высокий уровень спроса.

Лидером по объемам реализации говядины стала Костанайская область. На ярмарках региона было продано рекордные 83 тонны. В столице, городе Астана, реализована 61 тонна, а в области Абай — 19 тонн. Ценовой диапазон на говядину варьировался от 2 400 до 3 700 тенге за килограмм, при этом по доступности выделилась Кызылординская область, где килограмм говядины на ярмарке предлагался по цене 2 400–2 500 тенге.

В Туркестане на рынке «Куаныш» мясная ярмарка проводится дважды в неделю, по вторникам и четвергам, где говядину можно приобрести по 2 600 тенге за килограмм.

Фото: Kazinform

Вчера в городе Семее на территории ТЛЦ «Северный» продали 19,5 тонны говядины, по одной тонне картофеля и лука, по 250 кг моркови и капусты. В Караганде стартовала традиционная осенняя ярмарка «Ауыл береке — 2025» на площадке ТРЦ «Global City». Более 90 сельхозпроизводителей и переработчиков из 7 районов области представили свою продукцию по ценам на 10–15% ниже рыночных. Всего представлено свыше 120 тонн товаров, включая 52,2 тонны мяса, 25 тонн картофеля и 7 тонн других овощей, 16 тонн молочной продукции, 4 тонны рыбы, 175 тыс. куриных яиц и другие продукты.



По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, ярмарки, являясь частью казахстанской торговой культуры, остаются востребованной площадкой как для производителей, так и для потребителей.

— Тут жители могут закупаться напрямую от производителей, что дешевле на 10–15 процентов. Во всех регионах утвержден график ярмарок. Планируется в регионах увеличить количество мясных ярмарок. До конца года планируется провести ещё свыше 1 300 ярмарок во всех регионах страны, что позволит населению заранее закупить продукты к зимнему периоду по выгодным ценам, — отметила певый вице-министр торговли.

