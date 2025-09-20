Из чего складывается цена на мясо в Казахстане, пояснили в Минсельхозе

Как пояснили в ведомтве, средняя себестоимость 1 кг мяса составляет порядка 2 800-3100 тенге за кг. С учетом оптовой маржи в 15% формируется цена 3 400–3 500 тенге за 1 кг.

— Розничные цены на говядину в странах региона значительно выше: в Узбекистане и Таджикистане — до 6 500 тенге за килограмм, в РФ — до 8 500 тенге, в Китае — до 8 000 тенге, в Туркменистане — до 9 000 тенге, в Турции — до 13 000 тенге за килограмм, — приводят для сравнения в Минсельхозе.

Также отмечается, что из одной туши КРС выход мяса составляет 50–60% от живого веса. При этом лишь 15–20% приходится на премиальные отрубы (вырезка, рибай, кострец), которые имеют более высокую стоимость. Средний сегмент составляет около 40–45%, нижний — порядка 25%. Кости, жир и обрезь, не пригодные для реализации как мясо, составляют 15–20%.

— Таким образом, цена на говядину в рознице формируется с учетом не только себестоимости, но и категории отруба, его пищевой ценности, упитанности туши и способа переработки. Постные части мяса стоят дешевле, тогда как отрубы с высокой мраморностью и нежной структурой относятся к премиум-сегменту и имеют более высокую цену, — объяснили в Министерстве.

В ведомтве заверили, что продолжают реализацию системных мер по сдерживанию необоснованного роста цен. В их числе — расширение программы льготного кредитования откормочных площадок и хозяйств, поддержка строительства и модернизации мясоперерабатывающих предприятий, работа по стабилизации цен через форвардные закупки и интервенции.

— Также будет усилен контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на всех этапах цепочки сбыта продукции. МСХ ведет постоянный мониторинг ситуации и взаимодействует с акиматами и заинтересованными структурами для обеспечения продовольственной безопасности и доступности мясной продукции для населения, — говорится в сообщении.

