Казахстанцы пробились в финал чемпионата Азии по спортивной гимнастике

Казахстанские гимнасты Дмитрий Патанин и Дияс Тойшыбек вышли в финал чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Китае, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Дмитрий Патанин в вольных упражнениях вышел в финал с четвёртого места.

Также финалистом стал Дияс Тойшыбек. В упражнениях на перекладине он завершил отбор на шестой строчке.

В Национальном олимпийском комитете добавили, что в командном многоборье Казахстан занял четвертое место (240,660 балла). Первое осталось за Китаем - 254,194. Япония стала второй - 248, 795. Южная Корея замкнул тройку лучших - 242,561.

Отмечается, что финалы пройдут 20 и 21 июня.

Ранее сообщалось, что Милад Карими пропустил чемпионат Азии из-за травмы ребра.