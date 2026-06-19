KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстанцы пробились в финал чемпионата Азии по спортивной гимнастике

    Казахстанские гимнасты Дмитрий Патанин и Дияс Тойшыбек вышли в финал чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Китае, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.


    п
    Фото: НОК РК

    Дмитрий Патанин в вольных упражнениях вышел в финал с четвёртого места.

    Также финалистом стал Дияс Тойшыбек. В упражнениях на перекладине он завершил отбор на шестой строчке.

    В Национальном олимпийском комитете добавили, что в командном многоборье Казахстан занял четвертое место (240,660 балла). Первое осталось за Китаем - 254,194. Япония стала второй - 248, 795. Южная Корея замкнул тройку лучших - 242,561.

    Отмечается, что финалы пройдут 20 и 21 июня.

    Ранее сообщалось, что Милад Карими пропустил чемпионат Азии из-за травмы ребра.

    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии Спортивная гимнастика
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор