Милад Карими пропустит чемпионат Азии из-за травмы ребра

По словам главного тренера Александра Кима, спортсмена пришлось заменить из-за повреждения.





— Милад Карими травмировался в начале второй недели нашего совместного сбора в Пекине. Сделали рентген и оказалось, что у него трещина ребра грудной клетки (неполный перелом). На восстановление теперь требуется несколько недель. Хоть сильных болей он не чувствовал, мы не стали рисковать здоровьем гимнаста и заменили его на Нуртана Идрисова. Также вызвали в Китай Эмиля Ахмеджанова, который будет в статусе запасного.



На команде это, конечно, сказалось, потому что Милад был пока единственный в нашей сборной на чемпионате Азии-2026, кто мог конкурировать с лидерами мировой гимнастики из Китая, Японии, Тайбэя и Филиппин. Завтра уже начинаются соревнования. Посмотрим, как будет складываться для нас континентальное первенство, — прокомментировал Александр Ким.