Милад Карими пропустит чемпионат Азии из-за травмы ребра
Казахстанец Милад Карими не выступит на чемпионате Азии-2026 по спортивной гимнастике в Китае, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
По словам главного тренера Александра Кима, спортсмена пришлось заменить из-за повреждения.
— Милад Карими травмировался в начале второй недели нашего совместного сбора в Пекине. Сделали рентген и оказалось, что у него трещина ребра грудной клетки (неполный перелом). На восстановление теперь требуется несколько недель. Хоть сильных болей он не чувствовал, мы не стали рисковать здоровьем гимнаста и заменили его на Нуртана Идрисова. Также вызвали в Китай Эмиля Ахмеджанова, который будет в статусе запасного.
На команде это, конечно, сказалось, потому что Милад был пока единственный в нашей сборной на чемпионате Азии-2026, кто мог конкурировать с лидерами мировой гимнастики из Китая, Японии, Тайбэя и Филиппин. Завтра уже начинаются соревнования. Посмотрим, как будет складываться для нас континентальное первенство, — прокомментировал Александр Ким.
Теперь состав нашей команды выглядит следующим образом: Ильяс Азизов, Дмитрий Патанин, Роман Хегай, Дияс Тойшыбек, Нуртан Идрисов и Эмиль Ахмеджанов.
Чемпионат Азии в Цзуньи пройдет с 18 по 21 июня.
Напомним, в 2025 году в Чечхоне (Южная Корея) Милад Карими завоевал серебряную медаль чемпионата Азии.