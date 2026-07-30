Казахстанцы потратили более 2 трлн теңге на зарубежные онлайн-покупки

Казахстанцы продолжают увеличивать расходы на покупки в зарубежных интернет-магазинах и оплату иностранных цифровых сервисов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Finprom.kz.

Объем безналичных операций за пределами Казахстана по платежным картам, выпущенным отечественными банками, продолжает расти. По данным аналитиков Finprom.kz за январь–май 2026 года он достиг 2,1 трлн теңге, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество операций растет еще быстрее. За первые пять месяцев текущего года владельцы казахстанских банковских карт совершили 150,6 млн зарубежных безналичных транзакций — на 40,4% больше, чем годом ранее, и в 6,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом средняя сумма одной операции сократилась на 17,9% — с 16,8 тыс. до 13,8 тыс. теңге. Для сравнения, в январе–мае 2020 года она составляла 9,1 тыс. теңге, а максимальное значение было зафиксировано в 2023 году — около 17 тыс. теңге.

Куда казахстанцы тратят деньги

Основным каналом зарубежных платежей остаются интернет и мобильные приложения. За январь–май текущего года через них было оплачено покупок и услуг на сумму 1,3 трлн теңге, что на 31,8% больше, чем годом ранее. В то же время объем операций через POS-терминалы сократился на 4,4%, до 689,9 млрд теңге, а по другим каналам — на 8,8%, до 82,8 млрд теңге.

Фактически весь прирост зарубежных безналичных платежей обеспечили именно интернет-покупки. За год их объем увеличился на 315,8 млрд теңге. Одновременно расходы через POS-терминалы уменьшились на 32,1 млрд теңге. Аналитики отмечают, что это свидетельствует о росте покупок на зарубежных маркетплейсах, оплаты цифровых сервисов, каких-либо подписок, мобильных приложений и другого онлайн-контента, а не о росте расходов казахстанцев непосредственно во время поездок за границу.

Количество интернет-платежей увеличилось на 56,2%, достигнув 115,3 млн транзакций. На них пришлось более трех четвертей всех зарубежных безналичных операций. Для сравнения, число платежей через POS-терминалы выросло лишь на 4,9% — до 32,8 млн операций.

Доля интернет- и мобильных платежей в общем объеме зарубежных безналичных операций достигла 62,9%. Если в 2020 году этот показатель составлял 46,2%, то в последние годы он продолжает устойчиво расти. По мнению аналитиков, понятие «платежи за рубежом» сегодня все меньше связано с физическим пребыванием казахстанцев в других странах: все большую часть такого оборота формируют дистанционные покупки на иностранных площадках и оплата зарубежных цифровых сервисов из Казахстана.

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