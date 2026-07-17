Казахстан лидирует в СНГ по развитию безналичных платежей

Казахстан стал лидером в регионе по доле безналичных платежей. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Бинур Жаленов во время презентации системы межбанковских платежей, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Казахстан — это безусловный лидер в развитии безналичной экономики, особенно в нашем регионе. Это отражается на реальных цифрах. Доля безналичных платежей в Казахстане по итогам прошлого года превысила 90% и устойчиво растет. Для сравнения, в среднем по странам СНГ этот показатель не достигает и 60%, — сказал Бинур Жаленов.

По его словам, за последние годы объем безналичных платежей в стране значительно вырос. Так, с 2016 по 2025 год он увеличился в 116 раз — с 1,6 трлн до 188 трлн тенге.

— С точки зрения доступности безналичных платежей непосредственно на пунктах продаж у нас тоже идет большой рост. То есть, количество POS-терминалов, где можно принимать разные формы безналичной оплаты от карт до QR, выросло в 12 раз и достигло 1,3 млн устройств, — отметил спикер.

Как пояснил Жаленов, таких результатов удалось достичь благодаря государственной политике цифровизации, активному использованию населением цифровых сервисов и усилению конкуренции на финансовом рынке.

Напомним, 17 июля крупнейшие банки Казахстана запустили сервис межбанковского QR для оплаты товаров и услуг.

Кроме оплаты покупок, система позволит осуществлять переводы по номеру телефона между клиентами разных банков.

Отметим, что с 19 июля участие в системе станет обязательным для всех банков второго уровня.