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    Казахстанцы потратили 127 млрд теңге за год на красоту

    Объем услуг в прошлом году в сфере красоты в Казахстане составил 127,3 млрд теңге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    Казахстанцы потратили 127 млрд теңге за год на красоту
    Фото: БНС

    Наибольший объем пришелся на парикмахерские услуги — 67,5 млрд теңге, что на 5,3% больше, чем годом ранее.

    Объем косметических услуг, включая маникюр и педикюр, составил 7,5 млрд теңге.

    Еще 52,3 млрд теңге составил объем прочих услуг салонов красоты, включая услуги, связанные с необработанными волосами человека.

    Развитие бьюти-индустрии отмечается не только в городах, но и в сельской местности. В 2025 году объем парикмахерских услуг в селах увеличился на 4,2% по сравнению с 2024 годом и достиг 34,3 млрд теңге.

    Кроме того, объем прочих услуг салонов красоты в сельской местности составил 1,9 млрд теңге, а косметологических услуг — 814,9 млн теңге.

    О том, где самая дорогая стрижка в Казахстане, можно прочитать по ссылке.

    Красота Статистика
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор