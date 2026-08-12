Казахстанцы потратили 127 млрд теңге за год на красоту

Объем услуг в прошлом году в сфере красоты в Казахстане составил 127,3 млрд теңге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Наибольший объем пришелся на парикмахерские услуги — 67,5 млрд теңге, что на 5,3% больше, чем годом ранее.

Объем косметических услуг, включая маникюр и педикюр, составил 7,5 млрд теңге.

Еще 52,3 млрд теңге составил объем прочих услуг салонов красоты, включая услуги, связанные с необработанными волосами человека.

Развитие бьюти-индустрии отмечается не только в городах, но и в сельской местности. В 2025 году объем парикмахерских услуг в селах увеличился на 4,2% по сравнению с 2024 годом и достиг 34,3 млрд теңге.

Кроме того, объем прочих услуг салонов красоты в сельской местности составил 1,9 млрд теңге, а косметологических услуг — 814,9 млн теңге.

О том, где самая дорогая стрижка в Казахстане, можно прочитать по ссылке.