Услуги парикмахера: где самая дорогая стрижка в Казахстане

Рынок парикмахерских услуг в по Казахстану демонстрирует ощутимую разницу в ценах. Разброс такой стоимости во многом зависит от статуса салона, профессионального уровня мастера, а также длины и густоты волос, передает корреспондент агентства Kazinform.

Если анализировать базовый индекс цен, включающий обычную стрижку и классическое однотонное окрашивание, наиболее высокий ценовой порог наблюдается в Астане и Алматы. В столице верхняя планка за стрижку доходит до 18 000 теңге, а покраска начинается от 15 000. Также высокие цены на окрашивание фиксируются в западных и северных регионах, таких как Уральск и Павлодар, где стоимость услуг в премиальных салонах может достигать 40 000 теңге и выше.

При этом в Казахстане остается немало городов с весьма доступным ценником на базовый уход. Самые бюджетные стрижки от 2 000 до 2 500 теңге можно найти в Павлодаре, Семее, Костанае, Атырау и Кызылорде.

Самое недорогое базовое окрашивание предлагается мастерскими Кызылорды (от 5 000 теңге), Кокшетау, Талдыкоргана и Семея. Средние расценки удерживают такие города, как Тараз, Петропавловск, Актау, Усть-Каменогорск и Туркестан, где стрижка обходится примерно в 4 000-10 000 теңге, а покраска варьируется от 8 000-20 000.

Инфографика: Kazinform

Важно понимать, что базовый прейскурант отражает только простейшие манипуляции. Наряду с обычной покраской в один тон сегодня огромной популярностью пользуется сложное окрашивание, включающее такие техники, как AirTouch, балаяж, шатуш, мелирование и сложное блондирование. Цены на эти процедуры значительно выше стандартных.

Из-за высокой стоимости осветляющих составов, необходимости филигранной тонировки и длительности работы, которая занимает от 3 до 6 часов, сложное окрашивание в крупных городах обходится клиентам в среднем от 25 000 до 80 000 теңге.

Помимо окрашивания и стрижек, современный бьюти-рынок предлагает широкий спектр процедур по уходу и восстановлению волос, цена которых также существенно превышает стоимость классических услуг. Сегодня крайне востребованы кератиновое выпрямление, ботокс для волос, нанопластика и холодное восстановление.

Только стоимость ботокса, направленного на глубокое питание и визуальное оздоровление волос, обычно начинается от 12 000 и доходит до 30 000 теңге. Keratin, обеспечивающий долговечный эффект гладкости и блеска, обходится еще дороже — от 15 000 до 45 000 теңге и выше, в зависимости от длины.

В целом, индустрия красоты в Казахстане позволяет подобрать уход под любой бюджет, однако для получения сложных сервисов и премиального ухода стоит рассчитывать на суммы, в несколько раз превышающие базовый ценник.

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