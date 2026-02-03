Казахстанцы поддерживают 98% положений новой Конституции

Он отметил, что каждый из членов комиссии детально изучил проект новой Конституции, проанализировал каждую норму, оценил ее значение и влияние на будущее страны и осознанно поддержал реформу. Это обусловлено запросом общества на справедливость, порядок и стабильность.

— В пункте 1 статьи 2 четко прописано, что Казахстан остается президентской республикой, где Глава государства обеспечивает согласованную работу всех ветвей власти. В проекте в пункте 1 статьи 43 указано, что Президент избирается один раз на семь лет. Это конкретная норма, пресекающая монополизацию власти. А пункт 5 этой же статьи гласит: «Положения пункта 1 настоящей статьи не изменены». Таким образом пресекаются любые разговоры о «вечной власти», — акцентировал депутат.

Особого внимания заслуживают также изменения, связанные с запретом близким родственникам Президента занимать политические и руководящие должности. Эта принципиальная линия отражена в пункте 3 статьи 45.

— Казахстан вводит четкие правила. Мы приняли это решение на референдуме 2022 года, и мы вновь закрепляем в проекте новой Конституции, — заявил мажилисмен.

Важное значение уделил член Комиссии расширению прав и возможностей граждан в участии жизни страны, а также ценностям и правовым гарантиям в Основном законе, начиная с Преамбулы.

— Впервые в Преамбуле звучат ориентиры Справедливого Казахстана и принцип Закона и Порядка. Теперь законы, ухудшающие положение граждан или вводящие новые обязанности, не будут иметь обратной силы (пункт 5 статьи 5). Это и есть подтверждение необратимости принятых решений и незыблемости принципа «Закон и порядок». Конституция впервые берет под защиту частную жизнь граждан в цифровом пространстве, в частности персональные данные и электронную переписку (статья 21), — отметил мажилисмен.

Конституционная реформа и поступающие предложения от граждан, по мнению депутата, говорят о зрелости государства и общества.

— Содержательно казахстанцы поддерживают 98 процентов положений новой Конституции. Новая Конституция — это свидетельство зрелости Казахстана. Это осознанный выбор в пользу сильного и справедливого государства, — заключил он.





Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.