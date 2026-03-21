Казахстанцы обновили рекорд по потреблению конины

В сравнении с тем же периодом 2024 года рост составил 10,7%. Расчеты основаны на данных Бюро национальной статистики АСПиР РК, полученных по результатам выборочного опроса населения.

Количество съеденной конины колеблется в зависимости от сезонности — пики традиционно приходятся на первый и последний кварталы, самые холодные в году. При этом последние четыре года исторические рекорды обновляются именно в октябре–декабре.

Среднедушевое потребление конины в IV квартале год к году росло намного быстрее, чем потребление мяса и мясопродуктов в целом. В годовом выражении общее мясное потребление прибавило лишь 0,6%, достигнув 21,96 кг в среднем на душу населения.

За весь 2025 год средний казахстанец употребил в пищу 7,63 кг конины — на 7% больше, чем годом ранее. Фиксируемый уровень стал максимальным по меньшей мере за 15 лет. Общее потребление мяса также достигло пика, 84,4 кг. Однако рост к предыдущему году оказался относительно скромным — +1,9%.

Все это говорит о том, что структура мясного рациона казахстанцев меняется. Доля конины в нем становится все более заметной — конкретно в 2025 году она добралась до рекордных 9%, увеличившись за год на 0,5 п. п. Из других видов мяса в годовом выражении свои позиции конине уступили говядина — -0,9 п. п. (до 30%), баранина — -0,4 п. п. (до 6%), свинина — -0,2% г/г (до 3,8%). Тем временем вклад курятины в общее потребление мяса и мясопродуктов за год несколько вырос, +0,1 п. п., до 6,6%.

Между тем отмечается, сдвиги в структуре мясного потребления по итогам отдельно взятого 2025 года могут быть обусловлены высокими годовыми темпами роста цен на говядину (+32,1%) и баранину (+28,8%), на фоне которых удорожание конины (+17,3%) и птицы (+10,7%) смотрится более умеренным.

