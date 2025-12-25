Казахстанцы начнут получать SMS-уведомления об истечении сроков лицензий

Теперь система автоматически направляет SMS-уведомления за 30 дней до окончания срока действия документа. Это позволяет заранее подготовиться и избежать возможных задержек в деятельности.

Ранее пользователям приходилось самостоятельно следить за сроками действия разрешительных документов и лицензий. Новый сервис оповещения повышает эффективность работы с государственными электронными услугами, позволяя пользователю заранее предпринять действия по продлению документов без задержек или приостановки своей деятельности.

Функция автоматической отправки SMS-оповещений реализована только для услуг, связанных с выдачей разрешительных документов и лицензий, имеющих установленный срок действия. Сообщения направляются с короткого номера 1414 посредством SMS-шлюза электронного правительства.

Пример сообщения: «Уважаемый пользователь, срок действия вашего разрешения № (уникальный идентификационный номер РД или лицензии) истекает через 30 дней. Перейдите в личный кабинет для подробной информации».

ВАЖНО! Полученные SMS являются официальными уведомлениями портала eLicense.kz.

Пользователь получает сообщение на номер телефона, указанный им при подаче заявления. При этом корректность номера предварительно проверяется через сервис сверки данных с базой мобильных граждан (БМГ). Таким образом, пользователи могут вовремя актуализировать свои разрешительные документы и лицензии на портале eLicense.kz.

Наряду с SMS-уведомлениями на портале доступны государственные услуги, по которым предусмотрена возможность переоформления разрешительных документов в проактивном формате. Процесс выполняется автоматически, без участия государственных органов и без дополнительных действий со стороны пользователя. Проактивное переоформление применяется в случаях изменения ключевых сведений о лицензиате, таких как изменение ФИО или наименования организации. К таким услугам относятся:

Государственная регистрация пестицидов;

Аттестация производителей оригинальных, элитных семян, семян первой, второй и третьей репродукций, а также реализаторов семян;

Выдача экологического разрешения на воздействие для объектов II категории;

Выдача экологического разрешения на воздействие для объектов I категории;

Включение или исключение программного обеспечения и продукции электронной промышленности в реестр доверенного ПО и продукции.

Новый функционал был реализован благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК и АО «Национальные информационные технологии».

Между тем владельцам информационных систем предписано усилить правила доступа к ресурсам вместо генерации отправки SMS 1414.