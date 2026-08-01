Казахстанцы могут подать заявки на почетное звание в сфере благотворительности

Министерство культуры и информации Казахстана объявило о начале приема документов на присуждение почетного звания в сфере благотворительности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Почетное звание присуждается благотворителям, благотворительным организациям и волонтерам, внесшим значительный вклад в развитие благотворительности.

На конкурс могут быть представлены кандидаты, реализовавшие крупные социальные проекты, оказывающие помощь малообеспеченным и многодетным семьям, детям с особыми потребностями, социально уязвимым категориям населения, ветеранам, а также пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, учитывается благотворительная деятельность в сферах науки, инноваций, образования, культуры, искусства, спорта, сохранения исторического и этнокультурного наследия, защиты животных и развития корпоративной благотворительности.

Прием заявок продлится с 1 августа по 1 сентября включительно.

Документы могут быть представлены государственными органами, физическими и юридическими лицами в электронном виде либо направлены по почте или через канцелярию Министерства культуры и информации.

Для участия необходимо предоставить:

представление по установленной форме;

копии дипломов, грамот и благодарственных писем (при наличии);

копии публикаций о претенденте или его материалов (при наличии);

ссылку на страницу в социальных сетях (при наличии).

Повторное выдвижение на присуждение почетного звания допускается не ранее чем через три года после его получения. Каждый претендент может быть выдвинут только по одному направлению благотворительной деятельности. Победителей определит конкурсная комиссия с участием представителей государственных органов, гражданского и квазигосударственного секторов.

Напомним, опыт Казахстана в сфере волонтерства высоко оценили в ООН.

Ранее сообщалось, что игрок «Челси» Дастан Сатпаев и блогер ByDastann стали мировыми амбассадорами Года волонтеров.