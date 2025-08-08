Казахстанцы использовали $16,51 млн по программе «Нацфонд — детям»

Из них:

78 862 заявления на сумму 10,56 млн долларов исполнено для улучшения жилищных условий;

47 606 заявлений на сумму 5,95 млн долларов — на оплату образования.

В рамках улучшения жилищных условий средства чаще всего использовались для следующих целей:

пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 76 954 заявления на сумму 10,32 млн долларов США);

внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища — 619 заявлений на сумму 77,82 тыс. долларов США;

приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) — 478 заявлений на сумму 57,02 тыс. долларов США.

Основными направлениями использования средств в рамках оплаты образования стали:

оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 41 870 заявлений на сумму 5,29 млн долларов США);

пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 4 163 заявления на сумму 475,14 тыс. долларов США);

оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 1 284 заявления на сумму 151,67 тыс. долларов США).

С подробной информацией о выплатах целевых накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования в разрезе уполномоченных операторов и регионов можно ознакомиться на сайте enpf.kz.

Напомним, что согласно программе «Нацфонд — детям» 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми-гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее. За 2023 год всем получателям ЦН начислено по 100,52 долларов США, за 2024 год — по 129,38 долларов США. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов США, родившегося в 2007 году — 232,94 доллара США.

