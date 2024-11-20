Казахстанцы едят меньше 4 килограммов рыбы в год — депутат Мажилиса

— В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что рыбная отрасль заслуживает пристального внимания. Проблема назрела. В 2023 году мы вырастили и добыли всего лишь 64,5 тысячи тонн рыбы. А к 2030 году по плану развития отрасли должны добывать 270 тысяч тонн. Чувствуете разницу? И, несмотря на принимаемые Правительством меры, сегодня имеются множество вопросов в отрасли, и один из них — недостаточное урегулирование правоотношений в области аквакультуры, — отметил депутат.

По его словам, рассматриваемые Мажилисом законопроекты по вопросам аквакультуры позволят повысить внутреннее потребление населением рыбы, а также нарастить импортозамещение за счет освоения морского рыболовства и развития товарного рыбоводства.

— Сегодня казахстанцы едят меньше 4 килограммов рыбы в год. А в России и Китае потребляется 23 и 43 кг на человека соответственно. При этом ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 кг рыбной продукции в год на человека, — сказал Пономарев.

Депутат также отметил, что в прошлом году в нашу страну импортировано свыше 50 тыс. тонн рыбной продукции на сумму $172 млн, это океанические и морские виды рыб.

— Мы знаем — это скумбрия, сельдь, килька и тот самый лосось, что появляется на нашем дастархане только в дни больших праздников, — сказал Пономарев.

Кроме того, он сообщил, что в 2023 году экспортировано 25 тыс.тонн рыбной продукции глубокой переработки (рыбное филе — в основном судак) на $85,4 млн.

— Хочу отметить, что он идет в Германию, Нидерланды, Китай, Россию. Отечественная рыбная продукция успешно конкурирует на мировом рынке, и имеет спрос, — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилят госконтроль в сфере аквакультуры. Также на создание информсистемы по аквакультуре Правительство потратит 120 млн тенге.