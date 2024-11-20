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    10:54, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    На создание информсистемы по аквакультуре Правительство потратит 120 млн тенге

    Депутаты Мажилиса обсуждают законопроект РК «Об аквакультуре», передает корреспондент агентства Kazinform.

    обсуждение
    Фото: freepik.com

    В ходе дискуссий депутат Болатбек Нажметдинулы спросил, как уполномоченный орган планирует развивать аквакультуру в условиях нерешенной проблемы браконьерства, а также учитывая наличие высокого уровня госконтроля: природоохранной прокуратуры, специализированных служб.

    Вице-министр сельского хозяйства ответил, что ведомство планирует развивать информационную систему, которая будет вести мониторинг и анализ аквакультуры.

    - С этой целью в системе будут реестры всех субъектов аквакультуры. Тут также будет прослеживаемость аквакультуры. Мы и дальше будем развивать цифровизацию этой отрасли. Это будет одним из методов контроля, что не даст развитию коррупции. Для этой цели в этом законопроекте республиканским бюджетом поддержано на создание такой информсистемы на 2026 - 2027 годы 120 млн тенге, - сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

    При этом, по его словам, эта система будет интегрирована с другими информсистемами госорганов, такими как «Кеден», госпортал электронного правительства, ветеринарная служба ЕАСУ, система субсидирования ЕГИСС.

    Теги:
    Экономика Мажилис Цифровизация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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