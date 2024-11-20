В Казахстане усилят госконтроль в сфере аквакультуры

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, законопроектом внедряется государственный контроль в сфере аквакультуры, который является частью контроля в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. Его цель заключается в обеспечении безопасности продукции аквакультуры, технологических процессов для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды, в том числе недопущение вселения чужеродных видов водных животных.

- Контроль планируется осуществлять в форме проверки и профилактического контроля с посещением и без посещения субъекта контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом. При этом предусмотрено введение госконтроля в отношении подразделений местных исполнительных органов в форме периодических, внеплановых проверок и дистанционного контроля, - отметил Амангалий Бердалин.

Ранее сообщалось, что на создание информсистемы по аквакультуре Правительство потратит 120 млн тенге.