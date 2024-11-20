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    12:00, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В Казахстане усилят госконтроль в сфере аквакультуры

    Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект «Об аквакультуре», передает корреспондент агентства Kazinform.

    рыба, осетр
    Фото: pixabay

    Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, законопроектом внедряется государственный контроль в сфере аквакультуры, который является частью контроля в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. Его цель заключается в обеспечении безопасности продукции аквакультуры, технологических процессов для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды, в том числе недопущение вселения чужеродных видов водных животных.

    - Контроль планируется осуществлять в форме проверки и профилактического контроля с посещением и без посещения субъекта контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом. При этом предусмотрено введение госконтроля в отношении подразделений местных исполнительных органов в форме периодических, внеплановых проверок и дистанционного контроля, - отметил Амангалий Бердалин.

    Ранее сообщалось, что на создание информсистемы по аквакультуре Правительство потратит 120 млн тенге.

    Теги:
    Парламент Законопроекты Экономика Мажилис
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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