Казахстанцы демонстрируют высокий уровень доверия Президенту — результаты опроса

В мае институт провел два республиканских социологических исследования — «Общественно-политическая ситуация за II квартал 2026 года» (2400 респондентов) и «Политические ориентации казахстанцев» (1200 респондентов). Опросы проводились методом face-to-face во всех регионах страны, включая города республиканского значения и сельские населенные пункты.

Как отметил заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Азамат Байгалиев, результаты двух независимых исследований оказались сопоставимыми и свидетельствуют о высокой общественной консолидации, оптимистичных настроениях и устойчивом доверии к государственным институтам в преддверии электорального периода.

Согласно данным исследования, 84,1% казахстанцев оценивают общественно-политическую ситуацию в стране как благополучную или стабильную.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По словам спикера, 86,9% казахстанцев доверяют Президенту. При этом высокий уровень доверия отмечается во всех социально-демографических группах — независимо от возраста, пола, этнической принадлежности и места проживания.

— Молодежь, граждане среднего и старшего возраста, мужчины и женщины, жители больших городов и аулов — консолидация во мнении и доверии абсолютно однородна. Это отражает доверие к государственной политике, реализуемым преобразованиям в стране, влияет на позитивную оценку эффективности нашего развития и оптимистичный взгляд в будущее, — сказал Азамат Байгалиев на заседании экспертного клуба Sarap в Астане.

Он также добавил, что социальный оптимизм отражается и на готовности граждан участвовать в предстоящих выборах в Курултай. Согласно результатам исследования, 75,1% казахстанцев намерены принять участие в августовском голосовании. Из них 37,6% заявили о твердом намерении прийти на выборы, еще 37,5% ответили «скорее да».

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Говоря об ожиданиях общества, спикер отметил, что граждане рассчитывают на профессиональные решения со стороны политических партий по вопросам повышения доходов населения, сдерживания инфляции, поддержки малого и среднего бизнеса и борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что в ЦИК поступили списки кандидатов от семи партий. Регистрация партийных списков кандидатов в депутаты Курултая будет завершена 23 июля в 18:00.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.