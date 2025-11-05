Казахстанцы будут получать push-уведомления о списании проблемных долгов

По ее словам, сегодня не все граждане знают о существующих нормах закона и возможности обратиться для списания своей проблемной задолженности.

— Планируем сделать проактивный механизм, когда, например, у гражданина уже достаточно долгосрочная задолженность, возможности обслуживать кредит нет, чтобы ему приходило там такое push-уведомление, что вы можете обратиться вот по такому механизму и списать себе проблемную задолженность. Такой достаточно проактивный формат хотим внедрить, — сообщила глава АРРФР на брифинге в Мажилисе.

Такой формат push-уведомления разрабатывается сегодня АРРФР совместно с Министерством финансов.

