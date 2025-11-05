РУ
    16:05, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы будут получать push-уведомления о списании проблемных долгов

    Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о механизме проактивного списания проблемных кредитов казахстанцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pixabay.com

    По ее словам, сегодня не все граждане знают о существующих нормах закона и возможности обратиться для списания своей проблемной задолженности.

    — Планируем сделать проактивный механизм, когда, например, у гражданина уже достаточно долгосрочная задолженность, возможности обслуживать кредит нет, чтобы ему приходило там такое push-уведомление, что вы можете обратиться вот по такому механизму и списать себе проблемную задолженность. Такой достаточно проактивный формат хотим внедрить, — сообщила глава АРРФР на брифинге в Мажилисе.

    Такой формат push-уведомления разрабатывается сегодня АРРФР совместно с Министерством финансов. 

    Ранее Мадина Абылкасымова рассказала, в каких случаях казахстанцам могут аннулировать мошеннические кредиты.

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
