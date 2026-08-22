Казахстанцев призвали не поддаваться на фейки и провокации

Цель фейковых сообщений создать искаженное представление о процедуре голосования, вызвать негативную эмоциональную реакцию у граждан о масштабном событии в жизни страны.

— Чаще всего в подобных публикациях используются старые фотографии и видеоролики, материалы из других стран, фрагменты записей без указания времени и места съемки, а также публикации анонимных аккаунтов.

Современные технологии также позволяют создавать и распространять такой контент с использованием монтажа и искусственного интеллекта, включая поддельные изображения, аудиозаписи и видеоматериалы (с лицами, голосовым сопровождением публичных личностей, политиков и др.), — предупредили в Центре по борьбе с дезинформацией.