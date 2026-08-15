Казахстанцев предупредили о мошенничестве под видом выгодных инвестиций

Полиция предупредила казахстанцев о мошенниках, которые под видом брокеров и финансовых экспертов предлагают вложить деньги в сомнительные инвестиционные проекты, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

Полиция призывает граждан быть осторожными с сомнительными инвестиционными проектами, которые предлагают через социальные сети, мессенджеры и интернет-платформы.

Мошенники представляются брокерами, сотрудниками инвестиционных компаний или финансовыми экспертами и предлагают «высокий доход», «гарантированную прибыль» и «инвестиции без риска». Сначала они предлагают вложить небольшую сумму, а затем через поддельный сайт или приложение показывают якобы растущий объем средств. Позже под предлогами «увеличения инвестиций», «оплаты комиссии» или «разблокировки счета» требуют перевести дополнительные денежные средства.

При попытке вывести деньги сайт перестает работать, аккаунт блокируется или «консультант» перестает выходить на связь. В результате гражданин теряет свои денежные средства.

Как защититься от мошенничества

Не доверяйте обещаниям высокой доходности со 100% гарантией.

Остерегайтесь предложений «увеличить свои деньги в несколько раз за несколько дней».

Не доверяйте людям, которые заставляют принять решение в срочном порядке.

Не переводите деньги по указанию незнакомых людей.

Никому не сообщайте данные банковской карты, CVV и SMS-коды.

Не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте неизвестные приложения.

Ранее в Астане задержали 25-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве на 3 млн теңге под предлогом помощи в быстром оформлении ипотечной квартиры.