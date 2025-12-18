15:06, 18 Декабрь 2025 | GMT +5
Казахстанцев предупредили об опасных «новогодних» открытках
Перед праздниками активизировались мошенники. Они рассылают «новогодние поздравления» с вредоносными файлами, а также размещают объявления о подарках и товарах по заниженной цене, передает агентство Kazinform cо ссылкой на Polisia.kz.
После получения оплаты продавцы перестают выходить на связь.
Как обманывают с открытками:
- Приходит яркое поздравление с анимацией или музыкой
- Вы открываете файл
- Вирус получает доступ к паролям, картам и приложениям
Как обманывают через объявления:
- Размещают товар или подарок по цене значительно ниже рыночной
- Активно убеждают срочно перевести деньги
- После оплаты удаляют объявление и перестают отвечать
Мошенники часто используют фейковые аккаунты и поддельные отзывы, создавая видимость надежного продавца.
Как защититься:
- Не переводите деньги незнакомым продавцам заранее;
- Проверяйте отзывы и историю аккаунта;
- Используйте оплату при получении;
- Не открывайте файлы и ссылки в сообщениях от неизвестных лиц
- Файлы с расширением .apk удаляйте сразу.
Запомните: слишком низкая цена — повод насторожиться. Безопасность важнее любой «выгодной покупки. Берегите себя и свои деньги.
Ранее в Министерстве внутренних дел предупредили казахстанцев о новой уловке мошенников, которые вынуждают граждан самим выходить на связь.