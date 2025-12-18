РУ
    15:06, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанцев предупредили об опасных «новогодних» открытках

    Перед праздниками активизировались мошенники. Они рассылают «новогодние поздравления» с вредоносными файлами, а также размещают объявления о подарках и товарах по заниженной цене, передает агентство Kazinform cо ссылкой на Polisia.kz.

    соцсети, новый год
    Фото: Freepik

    После получения оплаты продавцы перестают выходить на связь.

    Как обманывают с открытками:

    • Приходит яркое поздравление с анимацией или музыкой
    • Вы открываете файл
    • Вирус получает доступ к паролям, картам и приложениям

    Как обманывают через объявления:

    • Размещают товар или подарок по цене значительно ниже рыночной
    • Активно убеждают срочно перевести деньги
    • После оплаты удаляют объявление и перестают отвечать

    Мошенники часто используют фейковые аккаунты и поддельные отзывы, создавая видимость надежного продавца.

    Как защититься:

    • Не переводите деньги незнакомым продавцам заранее;
    • Проверяйте отзывы и историю аккаунта;
    • Используйте оплату при получении;
    • Не открывайте файлы и ссылки в сообщениях от неизвестных лиц
    • Файлы с расширением .apk удаляйте сразу.

    Запомните: слишком низкая цена — повод насторожиться. Безопасность важнее любой «выгодной покупки. Берегите себя и свои деньги.

    Ранее в Министерстве внутренних дел предупредили казахстанцев о новой уловке мошенников, которые вынуждают граждан самим выходить на связь.

    Жанара Мухамедиярова
