Казахстанцев предупредили об опасных «новогодних» открытках

После получения оплаты продавцы перестают выходить на связь.

Как обманывают с открытками:

Приходит яркое поздравление с анимацией или музыкой

Вы открываете файл

Вирус получает доступ к паролям, картам и приложениям

Как обманывают через объявления:

Размещают товар или подарок по цене значительно ниже рыночной

Активно убеждают срочно перевести деньги

После оплаты удаляют объявление и перестают отвечать

Мошенники часто используют фейковые аккаунты и поддельные отзывы, создавая видимость надежного продавца.

Как защититься:

Не переводите деньги незнакомым продавцам заранее;

Проверяйте отзывы и историю аккаунта;

Используйте оплату при получении;

Не открывайте файлы и ссылки в сообщениях от неизвестных лиц

Файлы с расширением .apk удаляйте сразу.

Запомните: слишком низкая цена — повод насторожиться. Безопасность важнее любой «выгодной покупки. Берегите себя и свои деньги.

