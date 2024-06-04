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    03:00, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанцев предупредили о высокой пожарной опасности в 11 регионах

    саксаул, пустыни, природа юга Казахстана
    Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

    Прохождение атмосферных фронтов обусловит 4 июня неустойчивый характер на большей части территории РК - ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, днем на севере, востоке - град, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    В Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, на юге, севере, востоке Атырауской, в центре, на северо-востоке, в предгорных районах Туркестанской, на северо-западе, юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, юге Актюбинской, Карагандинской областей и области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность. На севере, востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

    Ранее синоптики сообщили о том, что на большей части Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха: на западе страны до +30+39 °С, на северо-западе до +25+35 °С, на севере +23+30 °С, в центре, на востоке страны до +25+33 °С, на юге до +35+40 °С, на юго-востоке до +28+35 °С.

    Теги:
    Погода Пожар Регионы Казахстана Казгидромет Лесные пожары Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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